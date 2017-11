Terror og den spente politiske situasjonen i Catalonia kan koste regionen milliarder i tapte inntekter fra forretningsreisende.

Bare i fjerde kvartal i år kan Catalonia gå glipp av inntekter på 450 millioner euro, anslår turistsjef Patrick Torrent. Beløpet tilsvarer rundt 4,25 milliarder kroner etter dagens kurs og er basert på en ventet nedgang i antall besøkende på 10-12 prosent.

Brorparten av nedgangen er ventet blant forretningsreisende i et kvartal som normalt står for omtrent 15 prosent av reiselivsinntektene i Catalonia. Reiseliv og turisme genererer viktige inntekter i det som er Spanias rikeste region.

Til tross for angrepet i Barcelona i august og uroen i forbindelse med den omstridte folkeavstemningen om løsrivelse fra Spania, sier Torrent at de samlede inntektene for reiselivet blir høyere i år enn i fjor, og han forventer ytterligere vekst til neste år.

Den politiske uroen har allerede bidratt til at 1.500 bedrifter har flyttet hovedkontoret sitt ut av Catalonia, og fortsatt usikkerhet kan føre til at flere forlater regionen.

– Moody's tror politisk ustabilitet vil påvirke den regionale økonomien negativt, særlig når det gjelder utenlandske investeringer og turisme – og vil legge ytterligere press på allerede svake finanser, skrev kredittvurderingsbyrået Moody's forrige måned.