Flere tusen demonstranter samlet seg i Bucuresti lørdag etter at landets politisjef måtte gå av fordi politiet ikke greide å forhindre et drap på en 15-åring.

Den 15 år gamle jenten ringte nødnummeret tre ganger for å melde at hun var kidnappet og ga opplysninger om hvor hun var, uten at politiet syntes å ta saken på alvor. Til slutt reagerte de for sent til å hjelpe tenåringen.

Politisjef avsatt

Mens de ropte slagord mot et inkompetent politi og krevde at regjeringen må gå av, la de blomster på et spontant minnested for jenta utenfor innenriksdepartementet.

En 65 år gammel mann er pågrepet etter at politiet ransaket huset hans og fant levninger etter jenten og noen av smykkene hennes. Mannen sier han aldri har møtt henne, men har ingen forklaring på hvorfor hun brukte telefonen hans.

Innenriksminister Nicolae Moga kunngjorde fredag at politisjef Ioan Buda var avsatt.

– Nå kommer han

Jenten ble bortført onsdag mens hun prøvde å haike til hjembyen sin i det sørlige Romania. Torsdag greide hun tre ganger å ringe nødnummeret og gi indikasjoner om hvor hun ble holdt fanget av bilføreren som tok henne opp.

Jenten ropte «Nå kommer han, nå kommer han» før samtalen ble brutt.

Tre hus ble undersøkt av politiet før de endelig fant ut hvilket hus hun hadde vært i, over tolv timer etter telefonsamtalene. Så ba politiet om ransakelsesordre, enda det ikke er nødvendig i akutte tilfeller, og ventet til dagen etter før de gikk inn i huset – 19 timer etter jentens siste anrop.

Saken har truffet en nerve i Romania, og demonstrantene beskylder den sosialdemokratiske regjeringen for å svekke landets rettssystem med reformer som er sterkt kritisert av EU.