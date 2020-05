EU-hjelp til en turistnæring i kne

Den europeiske turistnæringa er tvunget i kne av koronapandemien. Grekerne er helt avhengig av inntektene fra turisme, og begynner derfor å bli desperate.

Hellas kan bli det første ferielandet som gjenåpner for europeisk turisme. Foreløpig er det optimistiske målet 15. juni. Bildet er fra stranden i Peraia i nærheten av Thessaloniki, der det ikke akkurat er trangt om plassen om dagen.FOTO: MURAD SEZER/REUTERS, NTB SCANPIXA Foto: Murad Sezer / X90138

– De er så klare her nede at de står og tripper og bare venter på å kunne sette ut stoler og bord, sier en god venn på telefon fra den lille byen Leonidio på det greske fastlandet.

Leonidio er ikke akkurat et turistmekka, men likevel en fin liten havneby, og her – som i alle de andre små byene på de greske øyene, den kroatiske kysten, den franske rivieraen, de spanske strendene og Mallorcas fjell – venter de på turistene.

Fakta Turistindustrien Med delvis stengte grenser og innstilte fly står hundrevis av milliarder på spill for en turistnæring som står for 10 prosent av EU-økonomien og 12 prosent av sysselsettingen. Ifølge EU-kommissær Thierry Breton står reiselivet i fare for å miste inntekter på opptil 400 milliarder euro eller 4.600 milliarder kroner. Flere land vurderer såkalte «bobler» eller «korridorer» der enkeltland eller mindre grupper åpner for hverandre. De baltiske landene har sett på en sånn løsning, og Kroatia snakker med Tsjekkia. Slike delløsninger kan være vanskelig å gå med på for en union som er bygget på at alle skal behandles likt. Det siste betyr blant annet at dersom Østerrike åpner for å slippe inn tyskere, må det også gjelde andre borgere som bor i Tyskland. Kilde: NTB Les mer

Ti prosent av BNP

I 2018 hadde EU-landene 40 prosent av det samlede turistmarkedet, både med egne og internasjonale gjester, og i EU-landenes eget regnskap står turisme for ti prosent av unionens samlede bruttonasjonalprodukt.

Det samme tallet gjelder i Frankrike. I Spania står turisme for 15 prosent av BNP, og i Hellas 20 prosent. Pengene må hentes inn i sommersesongen om de i det hele tatt skal hentes inn.

Derfor er europeiske turistdestinasjoner klare til å sette stolene ut på tavernaene, og derfor er den greske regjeringen nærmest desperat etter å få åpnet landet for turister igjen.

I et såkalt «non-paper» som den greske regjeringen har sendt til EU-kommisjonen skriver grekerne at det bør åpnes for reiser mellom EU-landene allerede 15. juni. Her er det klart underforstått at disse reisene aller helst skal gå Hellas. Turistene skal testes for koronasmitte tre dager før de reiser fra sine hjemland, og grekerne vil helst at turistene skal slippe å bli satt i to ukers karantene når ferien er over.

Ser lys i tunnelen

Etter mange år med sparing etter finanskrisen har Hellas endelig begynt å se lys i enden av tunnelen, og nå vil de prøve alt for å slippe å bli dratt tilbake inn i tunnelen i den økonomiske krisen som følger koronapandemien. Koronapandemien har Hellas ellers klart å komme seg ganske greit gjennom, med «kun» 2700 bekreftede smittetilfeller og 151 døde.

Tallene er helt annerledes i Spania, Italia og Frankrike, som alle tre har mer enn 26.000 koronarelaterte dødsfall. Italia har hele 30.000.

Her er datoen 15. juni helt utenkelig, og i Frankrike står regjeringen klar med en egen «Marshall-plan» til den nødlidende turistnæringen. Det skal investeres 1,3 milliarder euro, eller omtrent 15 milliarder norske kroner, i den franske turistnæringen. Investeringene skal vel å merke investeres på en slik måte at turismen fremover blir mer klimavennlig og mer digital. Frankrike stiller betingelser når det utarbeides hjelpepakker.

Flere faser

På EU-nivå kom EU-kommisjonen onsdag med en stor og detaljert plan for turisme og transport. Den er full av retningslinjer til hvordan europeerne kan komme seg på ferie og hvordan de europeiske turistdestinasjonene kan få gjester. For skal de ha gjester, så skal det være europeiske gjester. I 2018 var det 562 millioner turister fra andre kontinenter som besøkte EU-landene. I 2020 vil dette tallet være dramatisk lavere.

Fra det som foreløpig har blitt luftet om EUs nye turismeplan står det klart at Hellas står alene med sitt optimistiske håp om å åpne for turister fra 15. juni. EU snakker om turisme i flere faser, og først i andre fase vil grensene bli åpnet og reiserestriksjoner lempet. Og dit har vi ikke kommet ennå. Vi er fortsatt i fase null.

Da landenes vilkår er ganske forskjellige legger EU også opp til lokale og regionale løsninger i forskjellig tempo, avhengig av hvor mange smittede det er i hvert land og den enkelte region, og om det lokale helsevesenet vil være i stand til å håndtere en eventuell ny klynge av smittetilfeller.

«Europa trenger ferie»

Det er det første store gjenåpningsprosjektet fra EU-kommisjonens hånd, og er – til tross for dystre helsemessige og økonomiske utsikter – også et forsøk på å gi europeerne optimisme før sommerferien. Derfor har planen fått den fengende tittelen «Europa trenger ferie».

Det er europeerne helt sikkert enig i. Spørsmålet er om de vil, kan og tør å dra på ferie. Eller om de vil la turiststeder være turiststeder.

