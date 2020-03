Pakistan vil overvåke egne borgere på nett

Den pakistanske regjeringen vil begynne å følge nøye med på hva pakistanske borgere foretar seg på nettet. Regjeringen hevder at formålet er å bekjempe terror og spredning av falske nyheter, men i et land hvor opposisjonspolitikere og journalister blir anklaget for terrorisme er slik overvåking et farlig våpen.