Labour-leder Jeremy Corbyn forsøker å samle parlamentarisk støtte til et mistillitsforslag som stanser en hard brexit og gjør ham selv til statsminister.

Planen er formulert i et brev som Storbritannias fremste opposisjonsleder har sendt til lederne for andre opposisjonspartier og politikere som er imot at landet forlater EU uten en avtale.

Den konservative statsministeren Boris Johnsons standpunkt er at landet må forlate EU innen 31. oktober, enten det blir med eller uten en avtale med Brussel. Opposisjonen mener i likhet med Storbritannias sentralbanksjef at en såkalt hard brexit vil få store negative konsekvenser for britisk økonomi.

I brevet argumenterer Corbyn for at regjeringen ikke har mandat til å gjennomføre brexit uten en avtale med EU.

– Derfor har jeg tenkt å legge frem et mistillitsforslag så fort vi kan være sikre på å lykkes, skriver han i brevet, som ble sendt onsdag.

Lover nyvalg

Han skriver også at hvis mistillitsforlaget lykkes, vil han som statsminister skrive ut nyvalg og sikre en nødvendig forlenging av EU-traktatens artikkel 50, som omhandler medlemskap i unionen.

Han sier også at Labour vil gå til valg på løftet om å holde en ny folkeavstemning om betingelsene for å forlate EU, og at ett av alternativene som skal stemmes over, vil være at Storbritannia forblir i EU.

En talsmann for regjeringen kommenterer Corbyns brev ved å si at det foreligger et klart valg:

– Enten Jeremy Corbyn som statsminister, som vil overkjøre folkeavstemningen og ødelegge økonomien, eller Boris Johnson som statsminister, som vil respektere folkeavstemningen og gi mer penger til det offentlige helsevesenet og mer politi på gatene våre.

Skeptisk til Corbyn

Corbyns plan får en blandet mottakelse. Lederen for opposisjonspartiet Liberaldemokratene, Jo Swinson, mener at Corbyn ikke vil være i stand til å sikre seg et parlamentarisk flertall, selv ikke for en kort periode.

I en tale torsdag sa hun at det heller bør være den konservative veteranen Ken Clarke eller Labours Harriet Harman som overtar som leder for en «kriseregjering».

– Det finnes ingen mulighet for at han kan forene konservative opprørere og uavhengige for å stanse Boris Johnson. Det er ikke engang sikkert at han vil greie å sikre seg alle stemmene fra Labours representanter, sier hun.

Andre opposisjonspolitikere er mer positive, blant dem walisiske og skotske nasjonalister.

De grønne er positive til et mistillitsforslag, men med en annen statsministerkandidat enn Corbyn.