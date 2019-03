Tallet på omkomne stiger i takt med at flomvannet synker i Mosambik og Zimbabwe, en drøy uke etter at syklonen Idai slo inn over land.

Det offisielle tallet på omkomne nærmer seg nå 300 i Mosambik, men stadig flere lik kommer til syne når vannstanden synker.

Rent drikkevann er mangelvare og hjelpearbeidere frykter at døde mennesker som har ligget i stillestående flomvann skal forårsake utbrudd av en kolera.

Ifølge britiske Channel 4 har Røde Kors alt registrert tilfeller av kolera i Beira-området, men dette er ikke bekreftet fra annet hold.

– Tiden er ferd med å renne ut for oss, det er nå komme til et kritisk punkt, sier lederen for FNs barnefond (UNICEF), Henrietta Fore, som fredag besøkte Beira, Mosambiks nest største og hardest rammede by.

– Neste stadium blir å skaffe rent drikkevann, for ellers blir det utbrudd av sykdommer, sier hun.

Trengs mer nødhjelp

Generalsekretæren i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC), Elhadj As Sy, frykter i likhet med Mosambiks president Filipe Nyusoi at tallet på omkomne kan komme til å stige til over 1.000.

Han medgir samtidig at det på langt nær har ankommet nok nødhjelp til landet og at behovet trolig vi øke ytterligere når flomvannet synker.

– Jeg frykter at vi vil se mer de kommende ukene og månedene, så vi må forberede oss godt, sier Elhadj As Sy.

Forferdelig situasjon

Tusenvis av mennesker vendte fredag hjem til Beira, en by på størrelse med Oslo, som i stor grad har stått under vann.

Noen, som har vært strandet på små øyer, fikk hjelp av lokale fiskere til å komme seg inn til fastlandet, andre tok beina fatt langs delvis bortvaskede veier, bare for å finne husene sine ødelagt.

– Situasjonen er ganske enkelt forferdelig, ingen andre ord kan beskrive det, sier As Sy, som fredag besøkte flere provisoriske leire som er opprettet for mennesker som har måttet flykte fra flomvannet.

– 3.000 mennesker lever på en skole der det er 15 klasserom og seks toaletter. Det er en tikkende bombe, sier han.

Hyller hjelpearbeidere

FNs generalsekretær António Guterres hyller hjelpearbeiderne som har jobbet døgnet rundt og reddet tusenvis av liv under svært farlige og krevende forhold.

– Disse heltene har ikke bare reddet familier ned fra hustak, de har også levert mat, vannrensetabletter og annen livreddende humanitærhjelp etter at hele lokalsamfunn bokstavelig talt er vasket vekk, sier han i en uttalelse.

I Zimbabwe er det hittil funnet 145 omkomne etter flommen, men myndighetene tror mange ofre kan ha blitt ført med flomstore elver over grensa til nabolandet Mosambik.

– Myndighetene i Mosambik har gjort oss oppmerksomme på lik som kommer flytende, og vi har sendt team over grensa for å hente dem, sier en talsmann for regjeringen.