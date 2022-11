Titalls savnet etter at migrantbåt forliste utenfor Hellas

Det er iverksatt en stor leteaksjon etter at en migrantbåt forliste i gresk farvann. Titalls personer er savnet.

NTB-AP

Båten forliste i dårlig vær mellom øyene Evvia og Andros i Egeerhavet, opplyser greske myndigheter.

Ni personer ble hentet opp fra noen skjær som ligger mellom de to øyene. De skal ha fortalt redningsarbeiderne at det befant seg 68 personer om bord i båten. De fortalte også at båten hadde satt ut fra den tyrkiske havnebyen Izmir.

Greske myndigheter ble varslet i morgentimene natt til tirsdag om at en båt var i trøbbel i det aktuelle området mellom de to greske øyene, som ligger like øst for hovedstaden Aten.

Været i området var dårlig med kraftig vind. Et helikopter, et skip fra kystvakten, i tillegg til to skip som allerede seiler i området, deltar i søket etter de savnede.