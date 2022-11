Paul Pelosi utskrevet fra sykehus

Paul Pelosi, mannen til kongressleder Nancy Pelosi, er utskrevet fra sykehuset etter at han ble angrepet hjemme for en knapp uke siden.

Nancy Pelosi på vei inn i en bil utenfor sitt eget hjem i San Francisco.

NTB

Nancy Pelosi bekreftet torsdag kveld at ektemannen er kommet hjem, men at han fortsatt er under legeovervåking. Ifølge Pelosi skal ektemannen nå skal gjennom en lengre rehabiliteringsprosess.

Paul Pelosi fikk brudd på hjerneskallen og skader i den ene armen og begge hender under angrepet i parets bolig i San Francisco fredag for snart en uke siden.

Mannen som er pågrepet for ugjerningen, har forklart at han ønsket å ta Nancy Pelosi som gissel.

Nancy Pelosi er demokrat, og som speaker i Representantenes hus er hun USAs tredje mektigste politiker. Hun var ikke hjemme da angrepet skjedde.