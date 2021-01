Facebook har stengt kontoer før valget i Uganda

I forkant av valget i Uganda har Facebook stengt kontoene til en rekke regjeringsmedlemmer. De anklages for manipulering av den offentlige debatten.

Ugandas president Yoweri Museveni i februar 2016. Foto: Ben Curtis / AP / NTB

NTB

Facebook opplyser at det er brukt falske profiler til å legge ut informasjon, kommentere andres meldinger, utgi seg for å være andre, samt dele meldinger slik at de skulle fremstå som mer populære enn de er.

Det skal være snakk om et nettverk med mange kontoer som er knyttet til landets kommunikasjonsdepartement.

Uganda holder torsdag valg på ny nasjonalforsamling og president etter en blodig valgkamp der flere titall opposisjonstilhengere er drept.

Pressesekretæren til Ugandas mangeårige president Yoweri Museveni har fått stengt sine profiler både på Facebook og Instagram. Han anklager mediegiganten for å forsøke å påvirke valget.

– Skam over de utenlandske kreftene som tror de kan hjelpe og plante et nikkedukkeregime i Uganda ved å sette nettkontoene til personer som støtter regjeringen, ut av funksjon, sier Don Wanyama.

Presidenten ikke rammet

Musevenis konto er fortsatt aktiv, men mange av regjeringens tjenestemenn og medlemmer av regjeringspartiet har opplevd å få kontoene sine fjernet.

Blant dem er en velkjent blogger og Museveni-tilhenger, en kjent lege og en høyt plassert tjenestemann i informasjonsdepartementet.

Presidenten har lenge anklaget utenlandske organisasjoner for å støtte opposisjonens fremste kandidat, popstjernen Bobi Wine, i hans forsøk på å bli president.

FNs kontor for menneskerettigheter anklaget i forrige uke regjeringen for å ha brukt koronapandemien som påskudd til å undertrykke opposisjonen under valgkampen.

Stenger stadig flere

Facebook har også andre steder i verden stengt ned kontoer fordi de ble ansett som forsøk på manipulering av den offentlige debatten.

Ifølge Facebooks kommunikasjonssjef for Afrika sør for Sahara, Kezia Anim-Addo, har over 100 slike nettverk blitt stengt siden 2017.

I desember ble kontoer styrt fra Russland og Frankrike slettet etter at de ble anklaget for å blande seg inn afrikanske lands saker. En av dem var knyttet til det franske militæret.

Facebook og andre sosiale medier er blitt kraftig kritisert for å tillate spredning av feilinformasjon og hatfremmende meldinger på sine plattformer.

Etter at den amerikanske Kongressen ble stormet sist torsdag, har de stengt de offisielle kontoene til president Donald Trump.