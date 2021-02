Politiet skyter varselskudd under demonstrasjon i Myanmar

Politiet i Myanmars skyter i luften for å spre demonstranter som protesterer mot militærkuppet i hovedstaden Naypyidaw, ifølge øyenvitner.

Protestene mot militærkuppet i Myanmar fortsetter, som her i landets største by Yangon. Foto: AP / NTB

For fjerde dag på rad har demonstranter strømmet ut i gatene i flere byer i Myanmar for å kreve at demokratiet blir gjeninnført.

I hovedstaden Naypyidaw tok politiet først i bruk vannkanoner, før det ifølge flere øyenvitner ble skutt varselskudd i luften.

Ifølge ett øyenvitne ble det også skutt med gummikuler mot demonstranter, men dette er ikke bekreftet fra annet hold.

Militærjuntaen advarte mandag demonstrantene om at det ville bli slått effektivt ned på dem som «bryter loven og forstyrrer, forhindrer og ødelegger stabiliteten i landet, den offentlige sikkerheten og respekten for landets lover».

Kort tid etter kunngjorde kuppmakerne at det var innført unntakstilstand og portforbud i syv bydeler i Mandalay, landets nest største by.

Unntakstilstanden innebærer forbud mot å demonstrere og å samle seg i grupper på flere enn fem personer.

