Trump skiller lag med riksrettsadvokater

Tidligere president Donald Trump skiller lag med flere av sine forsvarere kort tid før riksrettssaken mot ham, ifølge flere amerikanske medier.

Donald Trump er tiltalt for å ha oppildnet til vold og angrepet mot Kongressen i talen han holdt 6. januar. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB-AP-AFP

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Endringen skaper økt usikkerhet om sammensetningen og strategien til forsvarsteamet til Trump.

Butch Bowers og Deborah Barbier, begge advokater fra South Carolina, skal ha forlatt forsvarergruppen etter det som omtales som en «felles avgjørelse» som skyldes uenighet om retningen på saken. Det opplyser to kilder med kjennskap til saken til nyhetsbyrået AP.

En av kildene sier at nye forsvarere vil bli presentert de neste dagene. Bowers og Barbier har ikke svart på forespørsler om å kommentere saken.

CNN melder at også tre andre advokater også har trukket seg fra Trumps forsvarerteam. En ikke navngitt kilde sier til TV-kanalen at Trump ønsker at forsvarerne skal fortsette å fremme hans påstander om fusk i valget i november i fjor.

Riksrettssaken starter den andre uken i februar. En rekke republikanere og Trump-medarbeidere har gjort det klart at de kommer til å argumentere for at rettssaken ikke er gyldig siden Trump ikke lenger er president.

Publisert Publisert: 31. januar 2021 08:47