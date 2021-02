Myanmars avsatte leder er siktet for ulovlig walkietalkie-import

Myanmars avsatte leder Aung San Suu Kyi er siktet for brudd på landets importlover etter funn av walkietalkier hjemme hos henne, opplyser partiet hennes.

Den pågrepne myanmarske lederen Aung San Suu Kyi anklages for ulovlig import av sambandsutstyr. Foto: Peter DeJong / AP / NTB

En kolonne med militære kjøretøy patruljerte onsdag i byen Mandalay. Foto: AP / NTB

Hæren sto tirsdag vakt ved en veisperring langs veien som leder til landets nasjonalforsamling i hovedstaden Naypyidaw. Foto: AP / NTB

Selv om kuppet har blitt fordømt internasjonalt, er det flere i Myanmar som også støtter militærjuntaen. Disse kjørte tirsdag rundt i den største byen Yangon mens de vaiet med nasjonale og militære flagg. Foto: Thein Zaw / AP / NTB

Flyktningleiren Cox Bazar i Bangladesh på tirsdag. Leiren huser hundretusenvis av muslimske rohingyaer som har flyktet fra Myanmar etter at fredsprisvinner Aung San Suu Kyi kom til makten i 2015. Foto: Shafiqur Rahman / AP / NTB

NTB

Politiet mener Suu Kyi (75) har importert walkietalkier ulovlig, og at de deretter er brukt uten løyve. Hun vil bli begjært fengslet fram til 15. februar, melder Reuters , som har sett politiets dokumenter.

Walkietalkiene ble funnet hjemme hos henne, opplyser hennes eget parti NLD.

Ifølge siktelsen kan walkietalkiene ha blitt brukt av Suu Kyis personlige sikkerhetsvakter. Strafferammen er trolig på inntil to års fengsel, melder nyhetsbyrået AP.

– Absurd

Aung San Suu Kyi har vært i husarrest siden mandag da hun og president Win Mying ble pågrepet av militærjuntaen som tok kontroll over landet og innførte unntakstilstand.

Presidenten er siktet for brudd på loven om katastrofeberedskap, opplyser Kyi Toe i NLD på Facebook.

Verken politiet eller påtalemyndigheten i Myanmar har kommentert opplysningene.

Menneskerettsforkjempere sier anklagene mot de to lederne er grunnløse.

– Dette er et absurd trekk fra juntaens side for å legitimere den ulovlige maktovertakelsen fra landets demokratisk valgte regjering. Dette er å gni salt i såret til de millionene som stemte på NLD ved valget i november, sier Charles Santiago. Han er malaysisk politiker og leder en sørøstasiatisk parlamentarikergruppe for menneskerettigheter.

Valgfusk

Hæren hevder på sin side at de gjennomførte kuppet fordi valget i november i fjor, der Suu Kyi og NLD sikret seg stort flertall i nasjonalforsamlingen, var preget av fusk.

Myanmars hærsjef, general Min Aung Hlaing, kunngjorde tirsdag at militærjuntaen skal granske resultatet av valget, melder den statlige avisen Global New Light of Myanmar.

Hæren mener regjeringen til Suu Kyi ikke har gjort nok for å etterforske fuskanklagene. Kun fire dager før kuppet erklærte valgkomiteen at det ikke var tegn til nevneverdige uregelmessigheter knyttet til valget.

Min Aung Hlaing har informert nasjonalforsamlingen om at han ønsker å opprette en ny valgkomité med «uavhengige» medlemmer, melder den statlige avisen.

Milliardoverføring

Mandagens militærkupp skjedde også kun noen få dager etter at Det internasjonale pengefondet (IMF) i forrige uke overførte 350 millioner dollar, rundt tre milliarder kroner, til Myanmar. Målet med kontantoverføringen er å bistå landet i bekjempelse av koronapandemien, skriver Reuters.

IMF har trolig små sjanser til å få tilbake pengene.

– Vi følger utviklingen tett. Vi er dypt bekymret for konsekvensene av hendelsene på økonomien og folket i Myanmar, sier en IMF-talsperson, som også bekrefter overføringen, i en epost til Reuters.

Lover demokratiske valg

Militærjuntaen har lovet å gjennomføre demokratiske valg om et års tid, og kuppet har fått blandet mottakelse i Myanmar.

Mens folk i den største byen Yangon tutet og demonstrerte i solidaritet med Aung San Suu Kyi onsdag, har flere tusen også deltatt i demonstrasjoner til støtte for kuppmakerne.

Internasjonalt har militærjuntaen blitt fordømt.

– Dette er et direkte angrep på et lands demokratiske overgang og rettssystemet, sa USAs president Joe Biden, som nå truer landet med sanksjoner.

FNs sikkerhetsråd avholdt hastemøte om Myanmar tirsdag, men uten å fatte noen avgjørelser.

Også statsminister Erna Solberg er kritisk til utviklingen.

– Dette er et stort tilbakeskritt for demokratiseringsprosessen i landet. En løsning må finnes i tråd med demokratiske prinsipper og grunnloven, sa hun mandag i en uttalelse til NTB.

Massakrer mot minoritet

Aung San Suu Kyi er også internasjonalt omstridt. Fredsprismottakeren tilbrakte årevis i husarrest da Myanmar sist var under juntastyre. I 2015 ble hun valgt til landets leder, men har siden da blitt anklagd for sin rolle i de omfattende menneskerettighetsbruddene mot landets muslimske rohingya-minoritet utført av hæren og andre sikkerhetsstyrker.

Ifølge FN har rohingyaene blant annet blitt utsatt for massakrer og massevoldtekter.

Rundt 700.000 rohingyaer har blitt drevet på flukt til nabolandet Bangladesh. Der bor de i store flyktningleirer under svært dårlige forhold.