Hellas kjemper mot «marerittbrann» utenfor Aten

Det greske brannvesenet jobber for å få kontroll på en brann nord for Aten som har ødelagt mer enn 80 hus. Tykk røyk velter inn over den greske hovedstaden.

En mann kjemper mot skogbrannen med en hageslange i området Adames nord i Aten natt til onsdag. Flere tusen personer har flyktet fra hjemmene sine. Foto: Michael Varaklas / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Flere enn 500 brannmannskaper, rundt tolv fly og fem helikoptre har kjempet mot brannen siden tirsdag kveld.

Statsminister Kyriakos Mitsotakis omtaler brannen som et mareritt.

– Vi håper å få brannen under kontroll i dag før vinden tar seg opp igjen, sa Mitsotakis onsdag.

Røyk fra skogbrannen veltet innover Aten tirsdag. Foto: Aggelos Barai / AP / NTB

Opp mot 45 varmegrader

Hellas opplever for tiden den verste hetebølgen på flere tiår med temperaturer opp mot 45 varmegrader.

Flere steder er blitt evakuert som følge av skogbranner, men det er så langt ikke meldt om skadede eller omkomne.

Natt til onsdag var eksepsjonelt vanskelig, sa sjef for sivilforsvaret, Nikos Hardalias, om brannene i Aten-forstedene Varibobi og Tatoi.

– Det gjenstår fortsatt mye arbeid, slo han fast.

Lokale beboere som er evakuert, er inntil videre innlosjert på hoteller.

En skogbrann herjer også nær landsbyen Limni på øyen Evvia, rundt 160 kilometer nord for Aten. Foto: Michael Pappas / AP / NTB

Palass truet

Tykke røykskyer har ført til begrenset sikt i Aten. Luftforurensingen har økt til svært høye nivåer.

Myndighetene sendte ut advarsler til folk med pustevansker om å holde seg innendørs. Beboere har meldt om pusteproblemer, sår hals og rennende øyne så fort de har gått ut på balkongen.

Det er også meldt om sporadiske strømbrudd etter at brannen ødela flere strømmaster og kraftledninger. En motorvei som kobler sammen områdene nord og sør for Aten, er sperret av sikkerhetsgrunner.

Et palass som har tilhørt Hellas' tidligere kongefamilie, var en periode truet av brannen. Landområder tilhørende eiendommen ble rammet, men ingen av bygningene.

81 branner i Hellas

I Hellas ble det meldt inn 81 skogbranner i løpet av 24 timer fra mandag kveld til tirsdag kveld. Det er skogbranner på øyen Evvia, der evakueringen fortsetter onsdag, samt i den sørlige Peloponnes-regionen, der tre landsbyer er blitt evakuert. Det er også skogbranner på øyene Euboea, Kos og Rhodos.

Det er ventet at hetebølgen vil fortsette ut uken.

EU-kommisjonen har lovet å bistå Hellas med å begrense spredningen og beskytte liv og virke. Blant annet er to brannfly sendt fra Kypros, samt brannmannskaper.

– Vi jobber døgnet rundt for å sende hjelp nå som branner herjer i Europa, sier kommissær for krisehåndtering, Janez Lenarcic.

Branner i flere andre land

Ekstremvær har også ført til dødelige branner i Tyrkia, Italia og andre deler av området rundt Middelhavet. En person har mistet livet som følge av inhalering av røyk sør i Albania, ifølge myndighetene.

Eksperter har advart om at klimaendringer fører til hyppigere og kraftigere skogbranner.

Brannene i Tyrkia er de verste på minst et tiår. Minst åtte personer er omkommet, og flere hundre er evakuert i sørlige områder som er populære blant turister.