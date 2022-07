President Joe Biden vil sikre kvinners rett til abort

President Joe Biden ber Kongressen vedta en lov som sikrer retten til abort, etter at amerikansk høyesterett nylig opphevet den føderale retten til dette.

President Joe Biden undertegnet fredag en presidentordre som skal verne amerikanske kvinner som søker abort.

NTB

– Den raskeste veien til å gjenopprette abortrettighetene er å vedta en lov, som jeg straks vil undertegne, sier Biden.

– Vi kan ikke tillate at en høyesterett som er ute av kontroll og jobber sammen med ekstremistiske elementer i det republikanske partiet, tar fra oss friheter rundt vår egen autonomi, sier han.

Ikke flertall

Demokratene har imidlertid ikke det nødvendige flertallet i Kongressen til å få vedtatt en slik lov. Det erkjenner også Biden, som oppfordrer folk til å stemme på Demokratene under høstens mellomvalg.

– Utfordringen er å få folk til å stemme. For guds skyld, det er valg i november, sier han.

Presidentordre

En rekke delstater i USA tillater fortsatt abort, mens andre truer med å straffeforfølge helsepersonell som utfører slike inngrep eller kvinner som får dem utført.

Flere delstater truer også med å saksøke kvinner som reiser til andre delstater for å få utført abort.

Biden undertegnet fredag en presidentordre som skal beskytte kvinner som søker abort i delstater der dette er tillatt.

Presidentordren strammer blant annet inn reglene knyttet til deling og videreformidling av sensitiv helseinformasjon.

Varsler veto

På pressekonferansen etter signeringen sa Biden at det aldri vil bli et nasjonalt abortforbud mens han er president, noe republikanerne truer med å innføre.

Dersom Kongressen vedtar et slikt forbud, lover Biden å stanse det.

– Da legger jeg ned et veto, sa presidenten.

Lappeteppe

Amerikanske kvinner har hatt føderal rett til abort i 50 år, men det har aldri vært grunnlovsfestet.

Etter at høyesterett 25. juni bestemte seg for å oppheve dommen kjent som Roe vs. Wade, er det nå opp til de ulike statene om abort skal være lov eller ikke.

Dermed vil USA fremover bli et lappeteppe av ulike abortlover

Vil trolig hindre straffeforfølging

Biden har vært under sterkt press fra Det demokratiske partiet om å gjøre mer for å beskytte kvinners abortrettigheter siden den historiske avgjørelsen i høyesterett.

Nå har han lagt fram en plan som skal gjøre det vanskeligere å straffeforfølge kvinner som søker abort i andre stater, eller som kjøper abortpiller i stater der all abort er ulovlig.