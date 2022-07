WHO forventer flere dødsfall etter apekopper

Verdens helseorganisasjon sier de forventer flere dødsfall i Europa som følge av apekopper, etter at to smittede personer døde i Spania.

NTB-AFP

– Med den spredningen vi ser av apekopper i Europa, forventer vi å se flere dødsfall i tiden som kommer, sier Catherine Smallwood ved WHOs Europa-kontor.

Spanske myndigheter meldte om det første dødsfallet som følge av apekopper fredag, og dagen etter ble enda et dødsfall bekreftet.

Smallwood understreker at det er viktig å få stanset smittespredningen i Europa slik at man får kontroll over utbruddet.

– Varslingen om dødsfall på grunn av apekopper endrer ikke vår vurdering av utbruddet i Europa. Vi vet at selv om det går bra med de fleste som smittes, kan apekopper forårsake alvorlige komplikasjoner, sier hun.

WHO erklærte 23. juli at apekopper er en global helsetrussel.