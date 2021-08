Taliban har tatt seg inn i presidentpalasset i Kabul

En delegasjon fra Taliban tok seg søndag kveld inn i presidentpalasset i Kabul, kort tid etter at president Ashraf Ghani forlot Afghanistan.

Folk står timevis i kø for å ta ut pengene sine i minibanker i Kabul.

NTB

Publisert Publisert I dag 15:54

Det er nyhetsbyrået Reuters som melder at Taliban selv har kunngjort at de har tatt kontroll over palasset, og at de snart erklærer at Afghanistan blir et islamsk emirat.

Regjeringen har ikke bekreftet at palasset er overgitt.

Samtidig er det meldt om skyting ved flyplassen dit amerikanske militære fløy den amerikanske ambassadøren. Ambassaden ber amerikanske borgere gå i dekning, og sier at situasjonen skifter raskt.

Palasset ligger midt i landets hovedstad som siden søndag morgen har vært omringet av Taliban-styrker.

Ghani har ifølge flere kilder reist til Tadsjikistan. Søndag morgen deltok han angivelig i forhandlinger med Taliban i palasset om en fredelig overgang, men senere ble det meldt at han reiste sammen med to nære medarbeidere.

Sinte på Ghani

– Han forlot Afghanistan på et vanskelig tidspunkt. Gud vil holde ham ansvarlig for det, sa Abdullah.

I sin siste offentlige uttalelse sa Ghani at regjeringsstyrkene ville opprettholde ro og orden i hovedstaden.

Men kort tid etter meldte Taliban at de hadde gitt ordre til noen av sine styrker om å ta seg inn i byen for å hindre plyndring, siden det ikke lenger var politi og sikkerhetsstyrker i byen.

Senere ble det meldt om skyting, men ifølge Sky News' korrespondent i byen var det kjøpmenn som skjøt mot tyver. Sky News-reporteren melder at det verken er politi eller soldater å se.

Det ble også meldt at minst 40 mennesker ble skadd i kamper i utkanten av byen, og at mange av dem ble lagt inn på sykehus

I sin siste offentlige uttalelse sa Afghanistans president Ashraf Ghani tidligere søndag at regjeringsstyrkene ville opprettholde ro og orden i hovedstaden.

Fakta Fakta om krigen i Afghanistan I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepene, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepene, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet.

USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, og de siste utenlandske soldatene skal være ute innen september i år.

Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. Alle norske styrker er nå trukket ut.

34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensa, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent.

Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile.

Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FN registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan.

Taliban har de siste månedene tatt kontroll over store deler av den afghanske landsbygda og grenseoverganger til naboland.

I løpet av den siste uken har Taliban også erobret de fleste provinshovedstedene og står nå ved Kabuls porter. Les mer

Panikk og usikkerhet

Kabul preges av panikk og usikkerhet, men Taliban forsøkte å forsikre byens innbyggere om at de er trygge, og at krigerne deres ikke vil gå inn i folks hjem eller forstyrre deres forretninger.

De lovte også amnesti til alle som har jobbet for staten og utenlandske styrker.

Men folk føler seg ikke beroliget, Det har vært mange rapporter om hevndrap og brutale tiltak i andre områder som Taliban har erobret de siste dagene.

Mange valgte å rømme, og det går en stri strøm av folk til flyplassen som er den eneste veien ut av landet etter at alle grenseoverganger er overtatt av Taliban.

Søndag falt provinshovedstaden Jalalabad på hovedveien til Pakistan, og samme dag overga regjeringsstyrkene den enorme flybasen Bagram til Taliban.

Amerikanske borgere bedt om å søke dekning

Amerikanske militære har fløyet USAs fungerende ambassadør fra ambassaden i Kabul til flyplassen, melder AP-kilder.

Ambassadøren skal ha bedt om å få returnere til ambassaden, men det er ikke klart om han får lov.

Samtidig meldes det om skyting ved flyplassen, og den amerikanske ambassaden ber amerikanske borgere søke dekning der de måtte være.

Minst 40 personer skadet i kamper

Minst 40 personer er skadet i kamper i utkanten av den afghanske hovedstaden Kabul, melder et sykehus i byen, ifølge Reuters.

De skadede får nå behandling på sykehuset i Kabul, skriver NRK og Sky News.

Talibans styrker rykket inn i utkantene av Kabul søndag formiddag, og opplyser at de søndag kveld rykker lenger inn mot sentrum av byen for å hindre plyndring.

Reuters har meldt om skyting i byen, og Sky News' korrespondent melder at han selv har hørt skyting, og at det ikke er verken politi eller soldater å se i byen.

Ifølge FN er over 550.000 personer tvunget på flukt i Afghanistan siden starten av året. Tallet vil trolig øke som følge av Talibans offensiv den siste tiden.

FN har fortsatt tilstedeværelse i Afghanistan, og internasjonalt og afghansk personale på bakken til tross for intensiverte kamper i landet.

Publisert Publisert: 15. august 2021 15:54 Oppdatert: 15. august 2021 19:09