Krav om nye sanksjoner og folkemord-gransking etter drapene i Butsja

Polens og Spanias statsministere mener begge de angivelige massakrene av sivile i Butsja utenfor Kyiv bør etterforskes som folkemord. Nå vurderer Tyskland å stanse gassimporten.

En kvinne peker på en provisorisk grav for en mann som ble funnet drept etter at russiske styrker trakk seg ut av området.

NTB

Ukrainske medier melder om at det er funnet om lag 340 lik i forstadsbyen. Det letes fortsatt etter flere døde, blant annet i bakgårder der mennesker skal ha blitt begravd, skriver Ukrajinska Pravda.

– Vi foreslår en internasjonal kommisjon som skal etterforske denne folkemord-forbrytelsen, sier Polens Mateusz Morawiecki.

– Vi skal gjøre alt for å sikre oss at de som begikk disse krigsforbrytelsene, ikke får gå ustraffet og derfor stilles for retten. Vi må behandle disse mulige forbrytelsene mot menneskeheten, krigsforbrytelsene, og hvorfor ikke si dette også: folkemord, sier Spanias Pedro Sánchez.

Bakbundne hender

Likene ble oppdaget etter at russiske styrker trakk seg ut av områdene nord for Kyiv. I løpet av helgen har utenlandske journalister besøkt byen og sett likene med egne øyne. Søndag ble det meldt om funn av 57 mennesker i en massegrav. Andre er funnet døde i byens gater. Enkelte av de døde har bakbundne hender.

Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tar folkemord-uttrykket i sin munn. Han hevder Russland forsøker å eliminere hele nasjonen Ukraina.

– Vi, Ukrainas borgere, ønsker ikke å bli underlagt den russiske føderasjonens politikk. Dette er grunnen til at vi nå blir angrepet og utryddet, sier Zelenskyj til det amerikanske TV-programmet «Face the Nation» søndag, ifølge en transkribering fra kanalen CBS.

Senere på dagen dukket han opp under Grammy-utdelingen i Las Vegas og ba amerikanske artister og TV-seere om støtte. Zelenskyj varsler også at flere fryktelige ting kan bli avdekket fremover, etter hvert som Russland trekker seg ut av flere områder.

Likposer i en massegrav i Butsja.

Ber EU vurdere gass-stopp

Søndag varslet Tysklands forsvarsminister Christine Lambrecht at EU bør vurdere å stanse importen av russisk gass.

– Det må komme et svar. Slike forbrytelser kan ikke forbli ubesvarte, sa Lambrecht til den tyske kringkasteren ARD.

Også Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands statsminister Olaf Scholz og Storbritannias statsminister Boris Johnson har uttalt at det bør komme nye sanksjoner mot Russland som følge av drapene.

EU-president Charles Michel og unionens utenrikssjef Josep Borrell har begge uttalt at slike sanksjoner er på vei.

Folkerettsekspert: – Det samme skjedde i Srebrenica

Den svenske folkerettseksperten Mark Klamberg mener det er klart at det er blitt begått krigsforbrytelser, og åpner for at det er snakk om et folkemord.

– Ifølge opplysninger som ikke er bekreftet, gikk man fra hus til hus og hentet ut og henrettet mennene. Ifølge andre opplysninger ble alle menn mellom 16 og 60 år drept. Det samme skjedde i Srebrenica, sier Klamberg, som er professor i folkerett ved universitetet i Stockholm.

Han viser til Srebrenica-massakren som ble begått av bosnisk-serbiske styrker i 1995. Der ble rundt 8.000 muslimske menn og gutter drept.

– Det fins visse likheter, men vi får se hvor mange mennesker som er drept, og hvor systematisk det har vært. Det trengs mer informasjon om hva som har skjedd i Butsja før man kan fastslå om de dreier seg om folkemord, sier Klamberg.

En mann hadde bakbundne hender da han ble funnet drept etter at russiske styrker trakk seg ut av Butsja.

Støre: – Det er krigsforbrytelser

Også fra norsk side har drapene vakt sterke reaksjoner.

– Det er krigsforbrytelser at sivile henrettes på denne måten, som disse bildene etter alle solemerker viser. Dette må etterforskes så vi kan slå fast hva dette er. Og vi må ha en prosess hvor de som er ansvarlig, militært og politisk, stilles til ansvar, sier statsminister Jonas Gahr Støre til Dagbladet.

– Dette sier noe om hvordan det russiske krigsmaskineriet nå må legitimere disse grusomme handlingene. De står ikke ved dem. Derfor er det viktig at vi får en uavhengig gransking av dette, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til NRK.

Russland brukte på sin side ikke lang tid på å komme med sitt svar på Butsja-anklagene. Der Ukraina har bedt om møte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere påstander om krigsforbrytelser, har Russland bedt om møte for å diskutere «den åpenbare provokasjonen fra radikale ukrainere» og hevder at bildene er iscenesatt av ukrainske styrker.