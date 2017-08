Mor med to døtre fra Bergen flyktet fra løpende folkehav.

– Døtrene mine ble kjemperedde og den ene begynte å gråte. Hun spurte om vi skulle dø nå.

Terese Haldorsen Meltzer fra Bergen var sammen med døtrene Nora (12) og Julie (11) inne i en butikk på Plaza Catalunya, øverste på La Rambla, i går ettermiddag. Plutselig ble alle kundene bedt om å gå ut, og butikken stengte dørene. Beskjeden var at «noe» var på gang.

Presset seg inn

– Da vi kom ut fra butikken, kom det masse folk løpende og hylende. Jeg vil anslå det var 50–100 stykker. Jeg skjøv jentene foran meg og løp med. Vi bare fulgte strømmen, forteller Meltzer.

Bergenskvinnen forteller at hun og jentene prøvde å komme seg inn i flere butikker for å komme unna, men den ene etter den andre stengte dørene og rullet ned gitrene.

– Vi løp som gale, og presset oss til slutt inn i en isbutikk. Den var også i ferd med å stenge, men vi presset oss inn likevel.

Redde jenter

– Hvordan reagerte jentene dine?

– De spurte «mamma, hva skjer?», og den ene av dem begynte og gråte og spurte om vi skulle dø nå. De syntes det var veldig ekkelt.

Etter en stund kom politiet inn i isbutikken, og sa de kunne gå ut på gaten igjen. Politiet anviste hvor de mente det var trygt å gå. Da BT snakket med Meltzer i 19.30-tiden, satt hun og jentene inne i en restaurat i via Laietana, et lite stykke fra Plaza Catalunya.

– Vi kom fra 12 dagers cruise i morges og skal bo på hotell her i Barcelona til søndag. Men politiet sa at området hotellet vårt ligger i, Barri Gotic, er sperret av. Derfor må vi sitte her til vi får lov å gå til hotellet igjen, sier Meltzer.

Privat

–Ekkelt

Magnus Waage fra Førde er sperret inne i bydelen Gracia i Barcelona etter terrorangrepet. – Det er ekkelt å være her nå. Det er en ubehagelig stemning i hele byen, sier Waage.

Waage bor i Barcelona sammen med konen og datteren på syv år. Han var på jobb da han torsdag ettermiddag ble vitne til kaoset som utspant seg i byen.

En varebil hadde kjørt inn i en gruppe mennesker ved gågaten La Rambla, en gate det vanligvis oppholder seg svært mye turister.

– Plutselig fløy det mange helikoptre over oss og det var full utrykking over alt, forteller Waage.

– Har fryktet dette

Waage har bodd i Barcelona siden 2009, og driver et arkitektfirma i byen sammen med konen sin. De bor i området Gracia, omtrent midt i Barcelona, halvannen kilometer fra turistgaten La Rambla.

Waage forteller at politiet har sperret av bydelen.

– Vi kommer oss verken ut eller inn. Det er ganske ekkelt.

Waage forteller at han lenge har fryktet et terrorangrep i Barcelona.

– Dette er noe jeg har tenkt på. Det er svært mange turister her. At det nå har skjedd er forferdelig å tenkte på.

Odd Nerbø

Søkte tilflukt i butikk

Sara Grønningsæter fra Bergen var like ved da hendelsen fant sted.

– Vi var i en butikk i La Rambla da alle de ansatte plutselig stormet mot vinduet, forteller hun til BT.

Grønningsæter og samboeren ble holdt inne i butikken en stund.

– Det virket som situasjonen roet seg, og vi ble sluppet ut i gaten igjen. Like etterpå hørte vi noe vi trodde var skudd, sier hun.

– Oppsto panikk

– Det oppsto panikk i folkemengden som hadde strømmet ut av butikkene i nærheten. Det var fryktelig ubehagelig. Jeg tenkte at nå kommer gjerningsmannen løpende like bak oss.

Grønningsæter søkte tilflukt i en ny butikk i enden av gågaten La Rambla.

– Vi vet lite om hva som har skjedd, og få her snakker engelsk. Nå har vi mest lyst til å komme oss vekk herfra, men vi tør ikke gå ut i gaten igjen med det første, sier hun torsdag ettermiddag.

Grønningsæter er på ferie sammen med samboeren. Hun har studert i Barcelona i et år.

Klokken 18.10 har hun og samboeren blitt kastet ut av butikken, og bevegd seg et stykke unna La Rambla.

– Vi ser flere helikoptre og en god del sivilpoliti i området. Flere veier er sperret av. Nå blir vi på hotellet til situasjonen roer seg.