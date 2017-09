Uværet Irma var sterkt svekket da det forlot Florida og beveget seg inn i delstaten Georgia. Ødeleggelsene i USA ble mindre enn fryktet.

Ekstremværet ble nedgradert til en tropisk storm før det mandag krysset delstatsgrensen til Georgia.

Likevel kom det meldinger om stormflo, kraftig nedbør og flom. Også South Carolina, North Carolina og Alabama merket konsekvensene av uværet.

Hvor mange som har mistet livet i uværet i USA, er uklart. Det er bekreftet ett dødsfall i Florida og ett i Georgia, men TV-kanalen ABC News melder at syv personer er døde i USA.

Ødeleggelsene i Florida ble likevel mindre enn meteorologene hadde fryktet på forhånd.

En rekke øyer i Karibia ble langt hardere rammet, og her omkom minst 36 mennesker. Mandag ble det kjent at minst ti mistet livet på Cuba.

NTB scanpix

Traff ikke Miami

Irma var fortsatt en kraftig orkan da ekstremværet traff sørspissen av Florida, men deretter svekket vinden seg gradvis.

I tillegg beveget uværet seg lenger vest enn først antatt. Dermed ble ikke storbyen Miami truffet direkte.

Irma var på sitt kraftigste orkan i kategori 5 med vindkast opp mot 100 meter per sekund – 360 kilometer i timen. Orkanen var den kraftigste som noen gang er registrert ute i selve Atlanterhavet, utenfor Karibia og Mexicogolfen.

Irma hadde også vindstyrker på minst 82 meter per sekund over en lengre periode enn noe annet uvær som har vært målt med satellitt.

Millioner mistet strømmen

I Florida førte uværet til voldsom stormflo og oversvømmelser mange steder. Over 6,5 millioner boliger og bedrifter mistet strømmen, og 220.000 mennesker befant seg i tilfluktssentre mens uværet raste.

Flere steder steg vannstanden med flere meter, og det var frykt for at den enkelte steder kunne komme til å stige med så mye som 4–5 meter.

Over 800 flyavganger var mandag innstilt fra USAs travleste flyplass Atlanta i Georgia, og langs kysten i delstaten var mange mennesker evakuert.

I Florida ble over 6 millioner mennesker bedt om å evakuere i forkant av uværet.

NTB scanpix

Lettede forsikringsselskaper

Flere store forsikringsselskaper i USA pustet lettet ut da det var klart at de materielle skadene ble mindre enn fryktet.

Forsikringsanalytikeren James Naklicki anslår at det vil bli innmeldt skader for opptil 50 milliarder dollar, drøyt 390 milliarder kroner, etter Irmas herjing i Florida.

Dersom orkanen hadde rammet storbyen Miami for fullt, ville beløpet trolig ha vært tre ganger så høyt, tror han.

President Donald Trump sier at han så snart som mulig vil reise til Florida for å få et overblikk over ødeleggelsene, men det er uklart når.