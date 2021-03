Libanesere blokkerer veier i Beirut på «raseriets dag»

Sinte og frustrerte libanesere har erklært mandag som «raseriets dag» og har sperret de store veiene i Beirut for å vise hva de mener om myndighetene.

Bildekk brenner i Beirut mandag. Foto: Bilal Hussein / AP / NTB

NTB

Landets økonomi er i en alvorlig krise, og verdien på det libanesiske pundet fortsetter å falle dramatisk.

– Dette er en vekker for alle libanesiske ledere om at en sosial eksplosjon er på vei i Libanon, sier en av demonstrantene.

Også veier sør og nord for Beirut er stengt av demonstranter som bruker brennende bildekk til å stoppe all trafikk.

I sosiale medier blir folk oppfordret til å samle seg i gatene og ta hverandre i hendene for å redde Libanon fra det mange frykter vil bli et totalt sosialt og økonomisk sammenbrudd.

En demonstrant som har dekket ansiktet med et skjerf deltar i protestaksjonen som går ut på å sperre alle store veier i og utenfor Beirut. Foto: Hussein Malla / AP / NTB

Dramatisk valutafall

I helgen kostet 1 dollar nesten 10.500 libanesiske pund på svartebørsen. Det er første gang verdien er så lav siden 2019, da Beirut var preget av store demonstrasjoner mot regjeringen og landets elite.

Verdien på pundet har nå falt med over 80 prosent, noe som har ført til en kraftig prisstigning. Over halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen i et land som for få år siden var i en helt annen stilling økonomisk sett.

– Vi har stengt alle veiene i dag for å fortelle alle: Det er over, vi har ikke noe mer å tape. Vi har til og med mistet vår verdighet, sier Pascale Nohra, en tidligere eiendomsmegler som er med på å sperre hovedveien nord for Beirut.

Demonstranter setter fyr på søppeldunker i Beirut. De sier de ikke har mer å tape. Foto: Bilal Hussein / AP / NTB

Håper på revolusjon

Hun mener det er på tide å samle folket til nye massedemonstrasjoner mot den politiske eliten og vise solidaritet med alle som er rammet av den økonomiske krisen.

– Vi må tilbake i gatene og gjenopplive vår revolusjon, sier hun.

Siden protestbølgen i 2019 har Beirut også gjennomlevd konsekvensene av den enorme eksplosjonen i et havnelager med 2.750 tonn ammoniumnitrat. Over 200 mistet livet og tusenvis ble skadet 4. august. Store deler av byen ble rasert, og hundretusener ble hjemløse.

En demonstranter ved brennende bildekk som sperrer en av hovedveiene nord for Beirut. Foto: Hussein Malla / AP / NTB

Forhandlinger i stå

Mange legger skylden på skjødesløse og handlingslammede politikere i et land der makten i henhold til grunnloven skal fordeles mellom sunnimuslimer, sjiamuslimer og kristne. Kniving mellom de ulike grupperingene har imidlertid gang på gang ført til langdryge forhandlinger om regjeringsmakt som ikke har ført noen vei.

Denne maktkampen har igjen ført til at Libanon står uten en regjering etter at den forrige statsministeren Hassan Diab gikk av som følge av eksplosjonen. Veteranen Saad Hariri har forsøkt å forhandle frem en ny regjering, men uten å lykkes.

Den økonomiske krisen i Libanon er den verste siden borgerkrigen tok slutt i 1990. Da hadde landet vært i krig i 15 år.