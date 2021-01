Putin har signert forlengelse av Ny Start-avtalen

Russlands president Vladimir Putin har signert en fem års forlengelse av Ny Start-avtalen, som regulerer atomnedrustning mellom USA og Russland.

President Vladimir Putin deltar på Verdens økonomiske forum. Foto: Mikhail Klimentyev / Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Uten en forlengelse ville avtalen utløpt 5. februar.

Den russiske nasjonalforsamlingen vedtok en forlengelse tidligere i uken, og fredag ble den signert av Putin, opplyser Kreml.

President Donald Trump viste ingen interesse for å forlenge avtalen, men da Joe Biden tok over, var ett av hans første budskap til Russland at han ønsket en forlengelse. Bare få timer etter at Biden ble tatt i ed, ga dessuten Russland beskjed om at de ville forlenge avtalen uten betingelser.

Avtalen er den siste store nedrustningsavtalen mellom USA og Russland.