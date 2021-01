To døde etter eksplosjon i Madrid

Et boligbygg i sentrum av Madrid er totalskadd i en eksplosjon. To personer skal være døde og flere er skadd.

NTB-AP

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

To personer er foreløpig bekreftet omkommet, ifølge borgermesteren i Madrid. Årsaken til ulykken skal være en gasslekkasje.

Hendelsen skjedde i 15-tiden onsdag ettermiddag i Calle de Toledo. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent, skriver avisen El Pais.

Spanias sivilforsvar bekrefter eksplosjonen på Twitter. Store mengder politi og brannvesen er på stedet.

Politiet har bekreftet til lokale medier at flere personer er skadd, ifølge Deutsche Welle. Video fra Spanias rikskringkasting viser personer som får medisinsk behandling på gaten.

Videoer og bilder delt på sosiale medier viser enorme skader fra eksplosjonen. Flere etasjer av bygget er totalskadd og stein og rester er strødd utover hele området.

Bygget er et boligbygg sørvest i sentrum av Madrid. Det ligger ved siden av et eldrehjem, en skole og en kirke. De første meldingene om hendelsen opplyste feilaktig at det var eldrehjemmet som var rammet, skriver El País.

– Vi viste ikke hvor lyden kom fra, sa leirer Reparaz, en lokal beboer, til nyhetsbyrået AP.

– Vi gikk opp trappene til toppen av bygget vårt. Der så vi restene av bygget og store mengder grå røyk, føyet hun til.