Brexitsamtale om videre brexitsamtaler

Mandag ettermiddag skal sjefforhandlerne fra EU og Storbritannia snakke sammen for å se om det er grunnlag for å fortsette forhandlingene om en avtale.

Publisert Publisert Nå nettopp

Mandag skal David Frost (t.v.) og Michel Barnier prøve å finne ut om det er grunnlag for fortsatte brexitforhandlinger. Foto: Olivier Hoslet / AP / NTB

NTB

Michel Barnier og David Frost skal snakkes ved 15-tiden, sier en britisk talsmann til Reuters.

Fra britisk hold er det sagt at samtalene i praksis er over, men at de fortsatt holder døren på gløtt. Statsminister Boris Johnson sa før helgen at EU må endre holdning dersom det skal være noen vits i å forhandle videre om handel, fiske og annet samarbeid.

Uten en slik endring, kan britene klare seg uten en avtale, mener Johnson.

Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår.