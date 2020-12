Saudiarabisk kvinneaktivist kan bli løslatt om få måneder

Den saudiarabiske aktivisten Loujain al-Hathloul er dømt til fengsel i fem år og åtte måneder, men ifølge familien slipper hun kanskje ut om et par måneder.

Den saudiarabiske aktivisten Loujain al-Hathloul er dømt til fengsel i fem år og åtte måneder. Her er hun avbildet i en video hun filmet da hun i 2014 forsøkte å kjøre bil fra De forente arabiske emirater til Saudi-Arabia. Foto: Arkiv AP / NTB

Al-Hathloul fikk verdens oppmerksomhet da hun i 2014 ble pågrepet for å ha protestert mot forbudet mot at kvinner fikk kjøre bil i Saudi-Arabia.

Kjøreforbudet ble opphevet like før hun i 2018 ble pågrepet sammen med ti andre kvinneaktivister. Mandag ble hun dømt til fengsel i fem år og åtte måneder for flere brudd på landets terrorlover.

Dommen omfatter blant annet kontakt med «fiendtlige» stater og for å ha lekket hemmelig informasjon. Al-Hathlouls familie avviser anklagene.

– Slipper ut i mars

Ettersom halvparten av dommen ble gjort betinget, er det likevel mest sannsynlig at hun kan forlate fengselet etter noen få måneder, opplyste slektningene hennes samme dag.

– Ved at to år og ti måneder er gjort betinget og i tillegg til tiden hun allerede har sonet (siden mai 2018), vil hun kunne bli løslatt om cirka to måneder, skriver søsteren hennes på Twitter.

En annen kilde med tett kontakt med familien og med tilknytning til aktivistgruppen ALQST i London sier at hun vil bli løslatt i mars.

– Ville redde ansikt

– Dommen var en strategi som skulle redde ansiktet til den saudiarabiske regjeringen etter at de havnet under kraftig internasjonalt press for å løslate henne, sier den ikke navngitte kilden til AFP.

Amnesty Norge protesterte kraftig på at saken ble overført til en terrordomstol. Journalister og diplomater ble dermed utestengt fra rettssaken.

– Den opprinnelige tiltalen mot henne har ingen ting med terrorvirksomhet å gjøre. Vi deler Loujains søsters bekymring om at hun er blitt presset eller torturert til tilståelser, sa seniorrådgiver Ina Tin i Amnesty Norge.

Frykter tortur

Al-Hathlouls familie og flere menneskerettighetsorganisasjoner sier hun er blitt utsatt for en rekke overgrep i fengsel. Blant annet skal hun ha blitt gitt elektriske støt og utsatt for vanntortur.

– Fengselsvaktene vekker henne annenhver time, dag og natt, i et forferdelig forsøk på å knekke henne, skriver Amnesty International med henvisning til opplysninger fra Al-Hathlouls familie.

– Men ennå er hun langt fra beseiret, legger Amnesty til.

Al-Hathloul skal også ha fått forbud mot å forlate Saudi-Arabia de neste fem årene.

Besøk av Norge-ambassadør

Amnesty Norge har hevdet at Saudi-Arabias nye ambassadør i Norge, Amal al-Moallimi, har besøkt al-Hathloul i fengselet, men unnlatt å etterkomme bønnen hennes om hjelp.

NTB ba forrige uke Saudi-Arabias ambassade om en kommentar til Amnestys opplysninger om ambassadørens møte med al-Hathloul i fengselet og kritikken om at hun ikke hjalp henne.

Ambassaden har ikke besvart henvendelsen.

