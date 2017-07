Israelsk politi forbereder seg på nye sammenstøt og vil nekte muslimske menn under 50 år adgang til al-Aqsa-moskeen fredag.

Torsdag vendte tusenvis av palestinere tilbake til islams tredje helligste sted, som jødene kaller Tempelhøyden, for å be i al-Aqsa-moskeen.

Der ble de møtt av tungt bevæpnet israelsk opprørspoliti, og det kom raskt til voldsomme sammenstøt.

Overvåkingskamera

Tusenvis av palestinere har den siste tiden bedt i gatene i Jerusalem og på den israelskokkuperte Vestbredden som følge av at Israel installerte metalldetektorer og overvåkingskameraer på den hellige høyden.

Fredag er det ventet at enda flere muslimer kommer til moskeen for å be, og israelsk politi forbereder seg på nye sammenstøt.

100 såret

– Kun menn over 50 og kvinner av alle aldre er tillatt på området. Flere veier rundt gamlebyen vil også bli sperret. Alle nødvendige sikkerhetstiltak er iverksatt for å unngå at det oppstår voldelige sammenstøt, opplyser lokalt israelsk politi.

Rundt 100 mennesker ble såret i sammenstøtene torsdag.