Hovedstad i provinsen Raqqa i Nord-Syria ved elven Eufrat, 90 kilometer fra Tyrkia og knapt 200 kilometer fra Irak.

I mars 2013 inntatt av jihadister fra Jabhat al-Nusra (Nusrafronten), al-Qaidas fløy i Syria.

I januar 2014 erobret av den ytterliggående islamistgruppen Den islamske staten (IS). IS drev Nusrafronten og opprørere fra Den frie syriske hær (FSA) ut av byen.

Offisielt hovedsete for IS siden gruppen i juni samme år erklærte å ha opprettet et kalifat i deler av Syria og Irak.

IS innførte et strengt islamistisk styre og har håndhevet en ekstrem og voldelig tolkning av religiøse lover.

Syrias demokratiske styrker (SDF), en USA-støttet opprørsallianse som domineres av den kurdiske YPG-militsen, innledet i november i fjor en offensiv for å ta kontroll over omkringliggende landsbyer.

6. juni i år opplyste SDF at slaget om selve byen var i gang. En uke senere bekreftet USA at amerikanske spesialstyrker var inne i byen.

15. oktober erklærte SDF at kampen om Raqqa var inne i siste fase. IS skal ha mistet kontrollen over 90 prosent av byen.

Kilder: NTB, AFP, AP