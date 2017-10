Noen av de utenlandske IS-krigerne i Raqqa har forlatt den syriske byen i tråd med en ny avtale, ifølge en lokal leder.

– En del av utlendingene har dratt, sier Omar Alloush, som sitter i sivilrådet i Raqqa, søndag morgen.

– De tok sivile som menneskelig skjold og dro.

En avtale fremforhandlet av stammeledere har åpnet for at IS-krigere kan få fritt leide ut av byen, som er i ferd med å bli erobret av USA-støttede militsstyrker.

Mezopotamya/AP/NTB scanpix

Motstridende informasjon

Den USA-ledede koalisjonen i landet har hevdet at utenlandske IS-medlemmer ikke har vært omfattet av avtalen. Men sivilrådet i Raqqa opplyste lørdag kveld at også de ville få mulighet til å forlate byen.

– De utenlandske krigerne har to valg: Å overgi seg eller å bli tatt ut av byen, sa Alloush til nyhetsbyrået AFP da.

Han la til at det var mulig at IS-medlemmene ville bli fraktet til provinsen Deir al-Zor, hvor noen områder fortsatt er kontrollert av IS.

Flere nederlag

Også sivile får mulighet til å komme seg ut av Raqqa. Formålet med avtalen er å begrense de sivile tapene som følge av kampene mellom IS og den USA-støttede opprørsalliansen SDF.

Raqqa har fungert som en slags hovedstad for den ytterliggående islamistgruppen IS siden 2014. Gruppen har kontrollert store landområder både i Syria og Irak, men det siste året har ekstremistene gått på en rekke nederlag på slagmarken. I Irak ble de drevet ut av storbyen Mosul etter langvarige og blodige kamper.

Samtidig som IS er blitt stadig hardere presset i Syria og Irak, har gruppen stått bak eller inspirert en rekke terrorangrep i europeiske land.