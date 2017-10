Kinas president Xi Jinping er gjenvalgt som politbyråets leder og som kommunistpartiets leder for en ny femårsperiode.

Det var på forhånd ventet at Xi skulle bli gjenvalgt for en ny femårsperiode. Avstemningen skjedde bak lukkede dører. Kommunistpartiet har også valgt nytt politbyrå. Xi leder byrået. Statsminister Li Keqiang beholder sin plass.

I tillegg får rådet fem nye medlemmer: Li Zhanshu, Zhao Leji, Han Zheng, Wang Yang og Wang Huning. De fem avløser de tidligere medlemmene som nå alle har nådd den uformelle pensjonsalderen på 68 år.

De syv møtte pressen etter at onsdagens valg var gjennomført. Xi la da frem sin plan for å utvikle Kina til «et moderat velstående samfunn» innen 2021 og en sterk global aktør innen midten av århundret.

Journalister utestengt

Journalister fra BBC, The Economist, Financial Times, The Guardian og The New York Times ble nektet adgang til pressetreffet, uten å ha fått oppgitt noen annen begrunnelse enn en uformell henvendelse om at «deres journalistikk har skylden».

– Et tegn på Kinas økende grep for å kontrollere budskapet både hjemme og i utlandet, uttaler BBCs Kina-redaktør Carrie Gracie.

– Kanskje noen ikke fikk med seg Xi Jinpings 68 sider lange skriv om en mer åpen æra? tvitrer Financial Times' Beijing-sjef Tom Mitchell.

President Xi sa til journalistene som fikk delta på pressemøtet at det er unødvendig med «overdådig skryt» fra andre, og at han ønsker velkommen «objektiv journalistikk og konstruktive forslag».

Skrevet inn i grunnloven

Gjenvalget av Xi som partileder og politbyråleder befester hans sterke stilling som Kinas mektigste leder på flere tiår.

Dagen før ble han av kommunistpartiets kongress skrevet inn i grunnloven, en handling som plasserer ham på linje med Mao Zedong og Deng Xiaoping.

Xis politiske filosofi om «sosialisme med kinesiske kjennetegn i en ny æra» innlemmes i grunnloven som «tankesett», i motsetning til «teori».

– Tanker står sterkere enn teori i kinesisk diskurs, sier den politiske kommentatoren Deng Yuwen.

Xis tanker og filosofi har åpenbart vært en viktig «snakkis» blant de over 2.300 kongressdeltakerne.

– Jo mer jeg studerer Xis rapport, jo dypere føler jeg at tankene hans er, sier partiets leder i storbyen Chongqing, Chen Min'er, ifølge Financial Times.

Che Jun, kommunistpartiets leder i den østlige Zhejiang-provinsen, forteller at Xis tanker fyller ham med «varme og en følelse av aksept».