Hamas og Fatah er enige om en samarbeidsavtale, men det er ikke første gang, og det er uklart hva den vil innebære.

Avtalen er inngått etter to dager med intense forhandlinger i hovedkvarteret til den egyptiske etterretningstjenesten i Kairo og bygger på flere tidligere avtaler, opplyser Hamas' leder Ismail Haniyeh i en kunngjøring.

Detaljene i avtalen er ennå ikke kjent, men president Mahmoud Abbas bekrefter at det er oppnådd enighet og kaller det «en endelig avtale for å på slutt på splittelsen».

En kilde i Fatah opplyser at sanksjonen Abbas har innført mot Gazastripen vil bli opphevet med det første, og at 3.000 politifolk fra Vestbredden skal sendes til området.

Skjebnen til de rundt 20.000 politifolkene Hamas i dag har på Gazastripen, skal avgjøres gjennom videre forhandlinger.

Kald skulder

Hamas vant valget og regjeringsmakten i de palestinske områdene i 2006, men ble ikke anerkjent av omverdenen, som stempler gruppen som en terroristorganisasjon.

I februar 2007 inviterte Hamas derfor Fatah med i en samlingsregjering, som Norge var alene i Vesten om å anerkjenne.

Frustrasjon over å bli møtt med en kald skulder, samt over at USA rustet opp de Fatah-dominerte sikkerhetsstyrkene, resulterte noen måneder senere i væpnet konflikt mellom de to gruppene på Gazastripen.

Konflikten endte med at Fatah-styrkene ble jaget ut av Gazastripen, der Hamas og deres væpnede milits siden har hatt makten.

President Mahmoud Abbas sparket Hamas ut av den palestinske selvstyreregjeringen, og en midlertidig regjering har siden styrt i de palestinskkontrollerte områdene av den okkuperte Vestbredden.

Tidligere avtaler

Forsøk på forsoning mellom de to rivaliserende gruppene har ikke båret frukter. Alt i 2011 ble de enige om å danne en felles regjering, bestående av teknokrater, men denne så aldri dagens lys.

Abbas kom under sterkt press fra USA og Israel, som også har torpedert senere forsøk på å slippe Hamas inn i varmen.

I 2014 ble det inngått en ny forsoningsavtale og oppnådd enighet om en samlingsregjering, men denne ble skutt i senk av en stor israelsk militæroffensiv mot Gazastripen noen uker senere.

Anerkjenner ikke

USA og Israel har gjort det klart at de ikke vil anerkjenne Hamas-deltakelse i en palestinsk regjering, og president Mahmoud Abbas krever full kontroll over alle palestinske sikkerhetsstyrker for å gå med på et samarbeid.

Dette innebærer at politiet og sikkerhetsstyrkene Hamas i dag har på Gazastripen, som har vært effektive i å holde mer ytterliggående militante islamistgrupper i sjakk, enten må avvæpnes eller bli en del av de ordinære palestinske sikkerhetsstyrkene.

De palestinske sikkerhetsstyrkene på Vestbredden er bygd opp med vestlig hjelp og har et løpende sikkerhetssamarbeid med Israel. En framtidig Hamas-deltakelse i styrkene vil derfor trolig by på problemer.

Liten tro på samling

Midtøsten-eksperter har liten tro på reell forsoning mellom de to palestinske gruppene.

– Det er en avgrunn mellom Hamas og Fatah, fastslo historieprofessor og Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage overfor NTB nylig.

Førstelektor Dag Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo frykter Israel på nytt vil gå til angrep mot Gazastripen for å hindre palestinsk samling.

– Det kan føre til en ny krig på Gazastripen ettersom Israel ønsker å svekke Hamas, mener han.

Ekspertene stiller også spørsmål ved om det vil bli holdt valg med det første og viser til at meningsmålingene ikke går i Abbas' favør.

Den siste målingen viser at Hamas-lederen Ismail Haniyeh ville ha gått seirende ut av et palestinsk presidentvalg, mens Fatah ville ha trukket det lengste strået i valg på nasjonalforsamling.