Kina advarer demonstrantene i Hongkong mot å leke med ilden og sier det bare er et spørsmål om tid før protestlederne blir straffet.

På en pressekonferanse i Beijing tirsdag sa talsmannen for regjeringens Hongkong-kontor, Yang Guang, at demonstrantene ikke burde undervurdere sentralregjeringens enorme styrke.

Yang gjorde det klart at de som leker med ilden, også vil dø av den. Han kalte dem som står bak protestene, skamløse, voldelige og kriminelle.

Kommentarene tyder på at kinesiske myndigheter vil innta en kompromissløs holdning til demonstrasjonene og ikke har noen planer om dialog om demonstrantenes krav om politiske reformer.

I Hongkong holdt tre maskerte protestledere tidligere på dagen sin egen pressekonferanse der de kalte regimets trusler for tomt snakk og klagde på politivold.

Hongkong har i flere måneder vært rystet av demonstrasjoner, protester og sammenstøt med politiet, der hundretusener av mennesker har deltatt.

Kin Cheung, AP / NTB scanpix

For reformer

Demonstrasjonene startet som en protest mot en lov om utlevering av kriminelle til Kina, men utviklet seg etter hvert til en bredere bevegelse for demokratiske reformer og forsvar av ytringsfriheten.

På pressekonferansen sa Yang at protestene har vært til stor skade for Hongkongs velferd og stabilitet og har skjøvet området til kanten av avgrunnen.

Han gjorde det klart at sentralmyndighetene i Beijing klart støtter Hongkongs politi, som er blitt kritisert for brutal håndtering av konflikten, og Hongkongs leder Carrie Lam, som demonstrantene vil ha til å gå av.

Demonstranter står frem

Tidligere på dagen holdt tre protestledere en pressekonferanse iført bevegelsens gule anleggshjelmer og med ansiktet skjult av masker. Under det de kalte Folkets pressekonferanse, fordømte de regjeringens «tomme retorikk» og flere tilfeller av politibrutalitet.

De to unge mennene og ene kvinnen sa at hensikten med pressekonferansen var å veie opp mot myndighetenes og politiets pressekonferanser der demonstrantene rutinemessig blir beskyldt for voldelig fremferd.

– Vi ber regjeringen gi makten tilbake til folket og ta på alvor Hongkong-borgernes krav, sa de idet de leste opp en erklæring på engelsk og kinesisk.

Selv om myndighetene i Beijing truer protestlederne med streng straff, er bevegelsen stort sett uten ledere, og demonstrasjoner og protester organiseres stort sett på sosiale medier. Tirsdag var første gang folk fra bevegelsen sto frem i en formell setting.