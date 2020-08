– Jeg vil fortelle den yngre generasjonen vår historie, mens jeg ennå kan

Overlevende etter atombomben over Hiroshima vil spre historien om grusomhetene de opplevde for 75 år siden, i håpet om at ingen andre skal lide samme skjebne.

Publisert Publisert Nå nettopp

Bildet viser røyken som stiger over 6000 meter til værs etter at atombomben traff Hiroshima 6. august 1945. Foto: US ARMY / Reuters / NTB scanpix