Over 1200 pågrepet etter kongresstormingen i Brasil

Over 1200 personer er pågrepet i Brasil etter at tusenvis av høyreorienterte brasilianere stormet nasjonalforsamlingen og flere andre bygninger.

Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva besøker presidentpalasset etter angrepene søndag.

NTB

– De kommer ikke til å lykkes med å ødelegge det brasilianske demokratiet. Vi må si det tydelig, men fasthet og overbevisning, sier justisminister Flávio Dino.

– Vi kommer ikke til å akseptere at man tyr til kriminalitet for å kjempe politiske kamper i Brasil. En kriminell blir behandlet som en kriminell, legger han til.

Demonstrantene er tilhengere av ekspresident Jair Bolsonaro og ønsket at militæret skulle gripe inn for å hindre at venstreorienterte Lula da Silva ble president.

– Fascister og fanatikere

President Luis Inacio Lula da Silva dro til parlamentsbygningene etter angrepet, som varte i om lag fire timer. Han var ikke i Brasília da angrepet skjedde, men på besøk i den flomrammede byen Araraquara i delstaten São Paulo, drøye 80 mil sør for hovedstaden.

Lula lover å straffe alle de involverte.

– Gjerningspersonene er fascister og fanatikere. Alle de involverte vil bli funnet og straffet så hardt som loven tillater det, sa han i en tale i 22-tiden norsk tid, om lag tre timer etter at stormingen begynte.

Den høyreradikale ekspresidentens tilhengere brøt søndag gjennom sperringene som var satt opp rundt parlamentsbygningene, klatret på takene, knuste vinduer og tok seg inn på området.

Ifølge Brasilias guvernør Ibaneis Rocha er rundt 400 personer pågrepet etter angrepet.

Erklærte unntakstilstand

Sikkerhetsstyrker brukte tåregass i det som tilsynelatende var et mislykket forsøk på å drive folkemengden tilbake.

Lula sa i talen at han tror det var mangler i sikkerhetstiltakene i Brasília da stormingen skjedde og har signert et dekret der det erklæres føderal intervensjon i hovedstaden. Det gir regjeringen spesielle fullmakter til å gjenopprette lov og orden i Brasília.

Bilder på TV-kanalen Globo viste demonstranter som streifet rundt i presidentpalasset, mange av dem iført grønt og gult, fargene til det brasilianske flagget.

Søndag kveld norsk tid meldte den brasilianske TV-kanalen Globo at sikkerhetsstyrker har gjenvunnet kontrollen over kongressen, høyesterett og presidentpalasset, men at det fortsatt er tusenvis av demonstranter i området.

Det har så langt ikke kommet meldinger om at noen er drept eller skadet i angrepet.

Her stormer Bolsonaro-tilhengere kongressbygningen i Brasília søndag. Demonstrantene nektet å godta at venstresidens Luis Inacio Lula da Silva er blitt landets nye president.

Nekter å godta valgtap

Fungerende senatsleder Veneziano Vital do Rego sier til CNN Brasil at demonstrantene klarte å ta seg inn i kongressbygningen. I tillegg kom demonstrantene seg inn i Planalto-palasset, kontoret til den brasilianske presidenten.

Bilder på Globo viste demonstranter som streifet rundt i presidentpalasset, mange av dem iført grønt og gult, fargene til det brasilianske flagget. Fargene har også blitt et symbol på Bolsonaros støttespillere.

Tilhengere av Brasils tidligere president Jair Bolsonaro i sammenstøt med politiet mens de stormet Planalto-palasset i Brasília søndag.

Kanalen opplyser også at demonstranter tok seg inn i bygget til høyesterett, som ligger ved siden av kongressbygningen. Ifølge Globo samlet folkemengden seg først ved det militære hovedkvarteret, som ligger noen kilometer vest for kongressbygningen.

– Dette absurde forsøket på å påtvinge deres vilje med makt vil ikke vinne frem. Lokale myndigheter bekrefter at de sender inn forsterkninger. Og styrkene vi har til rådighet, er allerede i arbeid, skriver justisminister Flavio Dino på Twitter.

Demonstranter går gjennom papirer på et av kontorene i Planalto-palasset, kontoret til den brasilianske presidenten.

Statsledere fordømmer

Statsministre og presidenter verden over fordømmer søndagens angrep.

USAs president Joe Biden sier landet støtter opp om Brasils demokratiske institusjoner og understreker at det brasilianske folkets vilje ikke må undergraves.

FN-sjef António Guterres fordømmer også angrepene og sier det brasilianske folkets vilje og landets demokratiske institusjoner må respekteres.

Tilhengere av ekspresident Jair Bolsonaro brøt gjennom sperringene og tok seg inn i departementer og kongressbygningen i Brasília.

EUs utenrikssjef Josep Borrell er forferdet over hendelsene i Brasília og kaller gjerningspersonene for voldelige ekstremister.

– Brasils demokrati vil seire over vold og ekstremisme, sier han.

President Andrés Manuel López Obrador, Chiles president Gabriel Boric, Colombias president Gustavo Petro og Argentinas president Alberto Fernández uttrykker også full støtte til Lula og fordømmer angrepene.

Flere demonstranter gikk rundt med banner hvor de ber om en militær intervensjon for å gjeninnsette den høyreradikale Jair Bolsonaro ved makten.

Bolsonaro tar avstand

Ekspresident Bolsonaro tar avstand fra angrepene på kongressbygningen, presidentpalasset og høyesterett og sier de er udemokratiske.

– Fredelige demonstrasjoner som er innenfor lovens grenser, er en del av demokratiet. Plyndring og storming av offentlige institusjoner som vi så i dag, og som vi også så fra venstresiden i 2013 og 2017, er unntaket, skrev Bolsonaro på Twitter natt til mandag norsk tid.

Han avviser i tillegg det han kaller den nye presidenten Luiz Inacio Lula da Silvas grunnløse anklager om at det var han som oppfordret til opptøyene i Brasília.

Mange av bildene fra Brasília viser scener som minner om stormingen av Kongressen i USA for nøyaktig to år og to dager siden.

Bolsonaro i Florida

Etter at han tapte presidentvalget 30. oktober, har det vært nærmest stille fra Bolsonaro. Han har fortsatt til gode å erkjenne valgnederlaget.

Den tidligere presidenten befinner seg nå i Florida i USA. Flere eksperter har spekulert i om Bolsonaro frykter rettsforfølgelse dersom han blir i Brasil etter at hans immunitet som president utløper, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Samfunnsgeograf og forfatter Torkjell Leira viser til at det er flere saker i rettsvesenet mot den avgåtte presidenten og hans familie, men at de har stått stille av flere årsaker.

– Mange er blitt stoppet av riksadvokat Augusto Aras, som er utpekt av Bolsonaro selv. Mange analytikere regner med at Brasil nå får en ny riksadvokat, utpekt av Lula, og da er det større sannsynlighet for at sakene tas opp i rettsvesenet, sa han til NTB tidligere i uken.

Brasils president Luis Inacio Lula da Silva var ikke i Brasília søndag. Han er i Araraquara i delstaten São Paulo og er ikke i fare.

Historien gjentar seg

Demonstrantene nekter å godta at venstresidens Lula er blitt landets nye president. Han ble tatt i ed for en uke siden etter å ha vunnet presidentvalget i fjor.

I sosiale medier florerer det med bilder fra angrepet, og mange av dem viser scener som minner om stormingen av Kongressen i USA for to år siden.

Da forsøkte tilhengere av daværende president Donald Trump å hindre at valget av etterfølgeren Joe Biden ble godkjent.

Flere eksperter og analytikere har advart om at noe liknende kunne skje i Brasil etter Bolsonaros valgnederlag i høst. I flere bilder og videoer kan man se demonstranter gå inn på kontorene til de folkevalgte og bla gjennom papirer og tømme skuffer.

– Brasília har fått sin «kongress-dag», skriver den brasilianske politiske kommentatoren Rodrigo Rangel på Twitter ifølge The Guardian.