Mann dømt til over fem års fengsel for kongresstormingen

En mann fra Florida ble fredag dømt til fem år og tre måneders ubetinget fengsel for å ha angrepet en politimann under stormingen av Kongressen i januar.

Stormingen av Kongressen skjedde 6. januar i år mens kongressrepresentantene satt inn i salen for å bekrefte Joe Bidens valgseier.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det er den hittil strengeste straffen som er gitt i rettsoppgjørene etter kongresstormingen 6. januar, ifølge nyhetsbyrået AP.

Dommen mot 54 år gamle Robert Scott Palmer falt i en domstol i Florida fredag. Han gråt da han fikk dommen forkynt og sa at han skammer seg over det han gjorde.

Flere enn 700 personer har blitt tiltalt i kjølvannet av hendelsene på Capitol Hill i Washington. Til nå er 65 personer dømt.

Stormingen av Kongressen rystet ikke bare USA, men en hel verden. Fem mennesker mistet livet, og mange ble skadd. Selve kongressbygningen ble påført materielle skader for om lag 1,5 millioner dollar.

Kastet gjenstander

Palmer ble sett på videoer og bilder, iført en jakke som ser ut som USAs flagg, dekorert med påsydde Donald Trump-vennlige lapper, og han hadde på seg en hatt der det sto «Florida for Trump». Han kastet et brannslokkingsapparat og andre gjenstander mot politiet som sto utenfor Kongressen.

Han prøvde å ta seg inn, men ble til slutt satt tilbake da politiet tok i bruk pepperspray.

Deretter fortsatte han igjen med å kaste gjenstander mot politifolkene, inntil han ble truffet av en gummikule.

Skyldte på barndommen og Trump

Den føderale dommeren Tanya Chutkan avviste Palmers argument om at han måtte bli behandlet mildt på grunn av en vanskelig barndom. Chutkan avviste også en håndskrevet unnskyldning der det sto at Trump lurte ham og andre til å angripe Kongressen.

Trump er «tyrannisk» og «desperat etter å holde på makten», sto det også i den håndskrevne unnskyldningen fra Palmer.

Palmer erkjente skyld 4. oktober. Selv etter det fortsatte han å forsvare sine handlinger, påpekte aktoratet i rettssaken, og viste til at han blant annet kalte politiet angripere på et nettside han hadde etablert for å samle inn penger.

– Politisk mål

– Palmer sluttet seg målbevisst til en stor gruppe som hadde ett spesifikt mål om å blande seg inn i landets valgprosess, uttalte aktoratet i retten.

– Palmers voldsutøvelse var del av hans politiske mål om å velte et demokratisk valg og en fredelig maktoverføring, uttalte videre.

Flesteparten av de over 700 som er blitt tiltalt til nå i forbindelse med stormingen av Kongressen, er tiltalt for mindre lovbrudd, som å ta seg ulovlig inn i Kongressen.

Men flere titalls personer er tiltalt for angrep og bruk av dødelige våpen, samt for sammensvergelse, noe som kan føre til lang straff om de skulle bli dømt.