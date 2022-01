OSSE-lederen: – Større fare for krig i Europa enn på 30 år

Krisen mellom Russland og Ukraina står øverst på dagsordenen når Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) møtes i Wien torsdag.

NTB

– Det kan se ut som faren for krig i OSSEs området er større enn den har vært de siste 30 årene, sa OSSEs formann, Polens utenriksminister Zbigniew Rau til de 57 medlemslandene.

OSSE beskrives ofte som ett av få forum for dialog mellom Moskva og vesten, og møtet i organisasjonens permanente råd er det tredje toppmøtet der man diskuterer krisen denne uka. Mandag var amerikanske og russiske topprepresentanter i Genève, mens onsdag møttes Nato-Russland-rådet for første gang på to og et halvt råd.

Uten å henvende seg til Russland og USA direkte sa Rau at dagens krise er en utfordring mot det europeiske systemets stabilitet og sikkerhet. Han mener OSSE er den riktige plattformen til å diskutere noen staters sikkerhetsbekymringer og bygge tillit.

Russlands krav om at Nato og USA skal holde Ukraina utenfor Nato og trekke seg ut av Russlands innflytelsessfære står som før, mens Nato står ved sine prinsipper om at alle land selv skal få velge sin sikkerhetspolitikk. Noen store resultater ventes derfor ikke av møtet i OSSE.

– Jeg tror ikke det blir noen konkrete resultater denne uka. Vårt fremste mål er å opprette en dialog, sier USAs OSSE-ambassadør Michael Carpenter til den uavhengige russiske TV-kanalen Dozjd.