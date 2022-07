Johnson i sin siste spørretime: – På gjensyn!

«Hasta la vista, baby!» Slik lød Boris Johnsons avskjedshilsen da han onsdag deltok i sin siste spørretime i Parlamentet som statsminister.

Boris Johnson på vei til sin siste spørretime i Parlamentet.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Uttrykket er spansk og betyr «på gjensyn, baby», og ble gjort kjent gjennom Arnold Schwarzeneggers replikk i filmen «Terminator 2».

Johnson brukte onsdagens spørretime til å gi et varmt forsvar for sine tre år som statsminister, som flere mener han må ha hatt ni liv for å overleve politisk.

Han roste egen innsats både når det gjaldt brexit, koronapandemien og krigen i Ukraina, og hyllet også kandidatene som nå kjemper om å bli hans etterfølger.

Blant dem er Rishi Sunak, som forlot posten som finansminister i protest mot Johnson for to uker siden. Statsministerens kontor forsøker etter sigende å hindre at Sunak blir statsminister i en kampanje som omtales som «Hvem som helst, bare ikke Rishi».

Johnson høstet latter da han under spørretimen insisterte på at han ikke følger noe særlig godt med på den saken.

Han gjentok også sin tidligere karakteristikk av Labour-leder Keir Starmer – «Kaptein etterpåklok» – i forbindelse med koronapandemien, og kalte ham også «en storartet meningsløs stolpe».

Ifølge Johnson har hans tid som statsminister vært hans livs største privilegium. Han hadde dessuten flere råd til sin etterfølger:

– Husk først og fremst at det ikke er Twitter som teller, men folkene som sendte oss hit, sa han.