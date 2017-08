En mann er pågrepet etter å ha angrepet to politibetjenter med noe som lignet et sverd utenfor Buckingham Palace, melder britiske medier.

Angrepet skjedde foran øynene på sjokkerte turister, skriver avisen Daily Mirror.

Politiet i London skriver på Twitter at mannen er pågrepet og siktet for angrep på polititjenestemenn. De to politibetjentene fikk lettere skader da de pågrep mannen.

Ingen andre personer har kommet til skade, opplyser politiet videre.