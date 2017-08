Den tyske sykepleieren som i 2015 ble dømt til livsvarig fengsel for drap på to pasienter, mistenkes for å ha drept ytterligere 84.

40 år gamle Niels Högel innrømmet under rettssaken å ha gitt dødelige doser med hjertemedisin til rundt 90 svake, eldre pasienter ved sykehuset der han jobbet i årene 2003 til 2005.

Rundt 30 av pasientene døde, men retten fant ikke at det forelå nok beviser til å kunne dømme ham for mer enn to av dødsfallene.

Etter omfattende etterforskning av hundrevis av dødsfall ved sykehuset Delmenhorst nær Bremen i Nordvest-Tyskland der han jobbet, konkluderte politiet i fjor med at Högel trolig hadde tatt livet av minst 43 pasienter.

Mandag opplyste politisjefen i Oldenburg, Johann Kühme, at det er funnet beviser for at han drepte ytterligere 84 pasienter, i tillegg til de to drapene han er dømt for.

Politiet utelukker ikke at Högel kan ha enda flere liv på samvittigheten, men at det ikke lar seg gjøre å finne beviser for dette siden de døde ble kremert.

Tyske medier omtaler nå Högel som den verste massemorderen i landets moderne historie.