Den japanske bilprodusenten Toyota tilbakekaller mer enn 2,4 millioner hybridbiler. Selskapet har avdekket en feil som kan føre til ulykker.

Tilbakekallingen finner sted bare en måned etter at Toyota tilbakekalte over 1 million hybridbiler verden rundt etter å ha avdekket et teknisk problem som kunne forårsake brann.