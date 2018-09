Tidligere presidenter, predikanter og musikkstjerner var på plass for å si farvel til Aretha Franklin i en nesten åtte timer lang seremoni.

Seremonien var en storstilt feiring av souldronningen, full av gospelmusikk, kor og dans, etter at hun døde for to uker siden, 76 år gammel.

Borgerrettsforkjemper

Bill Clinton satt ved siden av Jesse Jackson på første rad da Ariana Grande framførte en av Franklins mest kjente sanger, «Just Like a Natural Woman», og Jennifer Hudson sang «Amazing Grace» med stor innlevelse.

Blant stjernene som var til stede som sørgende og for å opptre i Greater Grace Temple i Detroit, var Stevie Wonder og Smokey Robinson, som var en barndomsvenn av Aretha Franklin.

Tony Dejak / AP / NTB scanpix

Clinton, som kanskje er den hvite politikeren i USA som er mest respektert av den svarte befolkningen, sa i sin tale at han hadde elsket henne siden han var student. Han trakk fram Franklins betydning for borgerrettskampen.

Stevie Wonder fikk den svære forsamlingen opp og stå og svinge med da han spilte Franklin-klassikeren «As».

Tre kjoleskift

Franklin selv lå i åpen kiste i en gullglitrende kjole, det tredje kjoleskiftet siden hun døde.

Da seremonien var over, ble båren hennes kjørt bort i en den samme elfenbeinshvite Cadillacen fra 1940 som borgerrettsikonet Rosa Parks ble kjørt til graven i, fulgt av en lang rekke hvite og lyserøde limousiner.