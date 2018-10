Ekstremistgruppen IS holder fortsatt 1000 kvinner i fangenskap, ifølge yazidi-aktivister i Tyskland.

– De er holdt som slaver og misbrukt, sier formann Irfan Ortac i Tysklands sentralråd for yazidier.

Yazidiene i Nord-Irak ble angrepet av IS sommeren 2014. Det selverklærte kalifatet ville utrydde den etniske og religiøse minoriteten. IS i Nord-Irak skal ha bortført opptil 3000 jenter og kvinner fra yazidi-minoriteten, enten for å utnytte dem som sexslaver eller for å selge dem videre. FN anslo i 2017 at 1500 av dem fortsatt holdes fanget.

Fredagens Nobels fredsprisvinner Nadia Murad var blant yazidi-kvinnene som ble bortført, solgt og holdt som sexslave av IS.

– Nadia mer enn fortjener denne prisen. De siste fire årene har hun reist utrettelig og informert folk om skjebnen yazidier og andre ofre IS-ofre møter, sier Ortac.