Det går mot nyvalg i Tyskland. – Det er lite som tyder på at partene har vilje til nye regjeringsdrøftinger, mener Tyskland-ekspert Elin-Sofie Nesje Vestli.

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier vil tirsdag starte samtaler med partilederne for å forsøke å presse dem tilbake til forhandlingsbordet. Men Nesje Vestli, som er professor ved Høgskolen i Østfold, tror ikke forsøket vil lykkes.

– Det var overraskende at det ble brudd i forhandlingene, jeg hadde forventet at partene hadde klart å komme til enighet. Særlig fordi De grønne kom de andre i møte.

Regjeringsforhandlingene mellom statsminister Angela Merkels kristeligdemokrater i CDU/CSU, Fridemokratene (FDP) og De grønne brøt sammen natt til mandag.

SPD i opposisjon

– Men nå tror jeg ikke partene kommer sammen igjen, og at nyvalg blir løsningen, sier Nesje Vestli.

Hun peker på at det sosialdemokratiske partiet, SPD, har gjort det klinkende klart at de denne gangen ønsker å være i opposisjon og ikke inngå i en ny storkoalisjon.

– Dermed er en mindretallsregjering nesten utelukket, og det blir ingen andre utveier enn nyvalg, mener Nesje Vestli.

Tyskland holdt forbundsdagsvalg 24. september, og forhandlingene om en ny regjeringskoalisjon har vist seg krevende.

Fakta: Den politiske situasjonen i Tyskland Regjeringsforhandlingene mellom statsminister Angela Merkels kristeligdemokrater i CDU/CSU, Fridemokratene (FDP) og De grønne brøt sammen natt til mandag.

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier innleder tirsdag samtaler med partilederne for å forsøke å presse partene tilbake til forhandlingsbordet.

FDP trakk seg fra regjeringsforhandlingene, og dersom partiet står fast på dette, er det tre muligheter.

Den store koalisjonen, som tyskerne kaller GroKo, vender tilbake. Den har bestått av Angela Merkels kristeligdemokratiske parti CDU, søsterpartiet CSU og sosialdemokratene i SPD. SPD har gjort det klart at de utelukker dette.

Merkel danner mindretallsregjering. Det er de ikke vant til i Tyskland, og Merkel har gitt uttrykk for at hun ikke støtter en slik løsning.

Nytt valg. Når alle andre muligheter er uttømt, kan president Steinmeier oppløse Forbundsdagen og skrive ut nyvalg. Valget skal deretter holdes innen 60 dager. Kilder: AFP, DPA

Samme resultat?

Det er imidlertid ikke sikkert at nyvalg vil løse flokene.

– En helt fersk meningsmåling viser at man kan komme til å ende opp med nærmest tilsvarende valgresultat. Det er derfor vanskelig å se for seg at et nyvalg vil gi andre kabaler, understreker professoren.

– Men presset på partene for da å få til en løsning, vil selvsagt være mye sterkere. Og selvsagt kan oppslutningen komme til å svinge i den ene eller andre retningen, legger hun til.

Det er en komplisert prosess å lyse ut nyvalg i Tyskland. Et nyvalg kan derfor trolig tidligst finne sted i januar.