Tre personer er pågrepet i Sverige og siktet for å ha forberedt terrorhandlinger, opplyser svensk påtalemyndighet.

Personene ble pågrepet i politiaksjoner flere steder i Nord-Sverige og i stockholmsområdet.

Flere andre personer har blitt tatt inn til avhør, heter det i en pressemelding fra påtalemyndigheten mandag.

I en pressemelding opplyser den svenske påtalemyndigheten at sikkerhetspolitiet Säpo over tid har fulgt de mistenkte personene. Grunnen til overvåkingen er Säpos etterforskning i antiterrorarbeid.

– Forberedelsene til den mistenkte forbrytelsen har pågått over tid, men det finnes ingen indikasjoner på at et attentat var planlagt å skje i de nærmeste dagene, opplyser påtalemyndigheten.

Sikkerhetspolitiet opplyser at terrornivået i Sverige er uforandret og ligger på nivå tre på en fempunktsskala. Nivå tre betyr økt trussel.