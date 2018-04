Russland opplyser at det ble skutt over 100 missiler mot Syria i nattens vestlige angrep, men at et betydelig angrep ble avskåret av landets rakettforsvar.

– Over 100 krysserraketter og luft til land-raketter ble avfyrt av USA, Storbritannia og Frankrike fra sjøen og luften mot syriske militære og sivile mål, skriver forsvarsdepartementet i en uttalelse lørdag morgen.

Såret i angrepet

Departementet legger til at et betydelig antall ble skutt ned av det syriske rakettforsvaret før de nådde sine mål.

Ifølge USA, Storbritannia og Frankrike var rakettene rettet mot et lager for kjemiske våpen, et forskningssenter for kjemiske våpen og et annet lageranlegg der det også ligger et kommandosenter.

Det er foreløpig ikke meldt om drepte, men seks soldater ble ifølge en syrisk militærkilde såret i angrepene.

Iran fordømmer

Iran fordømmer det amerikanskledede angrepet mot Syria og kaller det et brudd på folkeretten og Syrias territorielle integritet.

I en uttalelse lørdag morgen fastslår utenriksdepartementet i Teheran at Iran er imot bruk av kjemiske våpen.

Men det tar også avstand fra at ubekreftede meldinger om kjemiske angrep skal kunne bli brukt som en unnskyldning for militære intervensjoner mot FNs medlemsland.

Hassan Ammar / TT NYHETSBYRÅN

Demonstasjoner i Damaskus

Hundrevis av syrere har samlet seg på en plass i sentrum av Damaskus der de med seierstegn og tutende biler viser at de står imot vestlige angrep.

Mange av dem hadde med seg syriske, russiske og iranske flagg, og noen klappet i hendene og danset, mens andre kjørte i bilkolonnner mens de tutet i hornene.

– Vi er dine menn, Bashar, ropte mange.

Statlig syrisk TV sendte direkte fra plassen, der sivile blandet seg med menn i militære uniformer. En skuespiller, flere parlamentarikere og andre kjente skikkelser deltok også i markeringen.

Den syriske regjeringen har avvist anklagene om at den står bak et kjemisk angrep mot den tidligere opprørskontrollerte byen Douma. Russland hevder at Storbritannia iscenesatte angrepet sammen med organisasjonen Hvite hjelmer.