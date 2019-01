Representantenes hus jobber med et tverrpolitisk forslag om obligatorisk bakgrunnssjekk ved nesten alle våpenkjøp i USA.

I flere år har demokrater og noen republikanere etterlyst tiltak fra Kongressen for å skjerpe reguleringen av våpenkjøp, i kjølvannet av en rekke masseskytinger de siste årene.

Nå er demokratene i ferd med å forsøke å gjøre ord til handling etter at de denne uken tok over flertallet i Representantenes hus, skriver Washington Post.

Begrenser ikke våpentyper

Tirsdag er det ventet at det nye forslaget, som blant annet Husets nyvalgte leder Nancy Pelosi står bak, legges frem. Peter King er den fremste republikaneren bak det tverrpolitiske forslaget.

Kings talsmann sier det nye forslaget vil forsøke å innføre bakgrunnssjekk for alle som kjøper eller overtar et våpen, men med visse unntak for jaktvåpen og for overdragelser innenfor familien. Forslaget går ikke inn på hva slags våpens om skal kunne kjøpes og selges: Det tar dermed ikke for seg utfordringen med våpen som i praksis er sivile varianter av militære kampvåpen, en våpenkategori som er brukt ved mange masseskytinger.

Tidligere kongressmedlem Gabrielle Giffords, demokraten som selv overlevde et attentat med skytevåpen, planlegger å være i Washington når det nye forslaget legges frem.

– Det amerikanske folket har talt. Det er på tide å ta tak i epidemien av væpnet vold her i landet, og den nye Kongressen kommer ikke til sitte stille, skriver hun på Twitter.

Stanses i Senatet?

Med demokratisk flertall i Representantenes hus og enkelte republikanske stemmer – et liknende forslag i 2017 fikk støtte fra 14 republikanere – vil forslaget trolig få flertall i Huset. Det er derimot mer usikkert om det vil komme forbi de formelle hindrene i Senatet. I 2013 kom Senatet nærmere et vedtak om utvidet bakgrunnssjekk enn noensinne, men manglet fortsatt fire stemmer for å få det nødvendige flertallet på 60 av 100 representanter.

Våpenlovene reguleres først og fremst av de enkelte delstatene. I tillegg debatterer politikere, jurister og legfolk om tolkingen av det andre grunnlovstillegget, som sikrer retten til å ha våpen.