Avstanden mellom landene er stor i klimaforhandlingene i Polen, som nå går på overtid. Tyskland advarer om at klimaendringer kan gjøre deler av jorden ubeboelig.

– Dette kan gå betydelig over tiden. Spørsmålet er nok om de blir ferdige lørdag eller søndag, sier forskningsdirektør Steffen Kallbekken ved forskningssenteret CICERO.

Klimaforhandlingene i byen Katowice skulle egentlig avsluttes fredag. Kilder blant forhandlerne sa før fristens utløp til nyhetsbyrået AFP at det på flere områder fortsatt var stor avstand mellom landene. Samtidig kom det også signaler som tydet på bevegelse.

– Vi kan ikke si at alt er fullført. Men det ser bra ut. Jeg tror vi kommer til å lykkes til slutt, sa Tysklands miljøminister Svenja Schulze, ifølge nyhetsbyrået AP.

Spark til Trump

Den tyske ministeren kom også med et spark til USAs president Donald Trump, som har varslet at han vil trekke USA fra Parisavtalen.

Trump sa i et intervju torsdag at Parisavtalen ville ha kostet USA mange tusen milliarder dollar, uten at landet hadde fått noe tilbake. Men Schulze mener kostnaden ved ikke å bremse klimaendringene er langt høyere.

– Hvis vi lar deler av denne planeten bli ubeboelig, vil det føre til gigantiske kostnader.

Schulze er ikke den eneste som har kommet med dramatiske advarsler i innspurten av forhandlingene i Polen.

– Å kaste bort denne muligheten vil være å misbruke vår siste beste sjanse til å stanse klimaendringer som løper løpsk. Det vil ikke bare være umoralsk, det vil være suicidalt, sa FNs generalsekretær António Guterres i Katowice tidligere denne uken.

– Risikerer utryddelse

Mens Guterres antyder at verdenssamfunnet kan begå selvmord, frykter president Hilda Heine på Marshalløyene at øystaten hennes risikerer utryddelse.

Siden den globale oppvarmingen får havet til å stige, risikerer flere lavtliggende øystater etter hvert å forsvinne i bølgene. Maldivene er blant dem.

Utkastet til avtale som nå sirkulerer i møterommene i Katowice, gjenspeiler ikke virkeligheten landene som ligger i frontlinjen for klimaendringene står overfor, uttalte Maldivenes tidligere president Mohamed Nasheed fredag.

Han varslet at en sårbar gruppe små øystater og land vil legge ned veto dersom partene ikke forplikter seg til et mål om å hindre oppvarming ut over 1,5 grader.

Samtidig er den tyske forskeren Hans Joachim Schellnhuber usikker på om de internasjonale klimaforhandlingene har noen hensikt lenger. Grunnen er mangelen på framgang.

– Vi kjører planeten rett i bakken, sier Schellnhuber.

I et intervju med nyhetsbyrået DPA sier forskeren at det er en «vanvittig» avstand mellom det som trengs og det som gjøres i kampen mot klimaendringene.

Strid om regelverk

De nesten 200 landene på møtet i den polske byen Katowice prøver å bli enige om et regelverk for gjennomføringen av Parisavtalen.

Et av de vanskelige temaene er reglene for hvordan landene skal rapportere om hvor mye klimagasser de faktisk slipper ut. En annen utfordrende sak er rike lands finansiering av klimatiltak i utviklingsland.

Et av de viktigste landene i forhandlingene er Kina, verdens største utslippsnasjon. Kinas forhandlingsleder Xie Zhenhua advarte torsdag om manglende fremdrift, men han viste tilsynelatende også kompromissvilje.

Xie antydet at han kan godta at regelverket for gjennomføringen av Parisavtalen blir det samme for Kina som for rikere land.

– Mange uenigheter

Mange miljøministre er til stede i Katowice i innspurten, og Norge er representert med klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Han er med på å lede samtaler om flere sentrale temaer.

– Fortsatt er det mange uenigheter, sa Elvestuen til NTB fredag ettermiddag på telefon fra Polen.

Han slo fast at forhandlingene er inne i en avgjørende fase og ønsket ikke å spekulere på hvor lang tid møtet ville gå på overtid.