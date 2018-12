Nissan-sjefen Carlos Ghosn må tilbringe jul og nyttår i fengsel etter at en domstol i Tokyo lørdag forlenget varetektsfengslingen av ham til 1. januar.

Ghosn ble pågrepet 19. november og tiltalt for bedrageri. Han er anklaget for å ha unnlatt å oppgi en stor del av sin inntekt til skattemyndighetene for å slippe skatt. I tillegg er han anklaget for å ha overført privat gjeld til sin tidligere arbeidsgiver.

64 år gamle brasiliansk-fransk-libanesiske Ghosn har i årevis vært en toppfigur i den internasjonale bilindustrien som leder for alliansen mellom Renault, Nissan og Mitsubishi.

Både Nissan og Mitsubishi avskjediget ham etter at han ble arrestert, mens Renault besluttet å beholde ham som styreleder.