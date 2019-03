Et knapt flertall av parlamentarikerne i det britiske Underhuset sa onsdag kveld nei til å gå ut av EU uten avtale.

I alt 312 representanter stemte for forslaget, mens 308 stemte mot.

Vedtaket er ikke juridisk bindende, men sender et kraftfullt politisk signal om at Storbritannia ikke er beredt på å forlate EU uten å ha gjort opp for seg først.

Utgangspunktet er at Storbritannia skal forlate EU den 29. mars, med eller uten avtale.