På direktesendt TV tirsdag knyttet Venezuelas president Nicolás Maduro opposisjonsleder Julio Borges, som er i eksil, for attentatforsøk med droner mot ham.

Maduro sier tirsdag kveld lokal tid at mistenkte som er pågrepet, har kommet med uttalelser som peker i retning av at Julio Borges kan ha vært involvert i det angivelig droneangrepet mot ham sist lørdag.

Borges lever i eksil i Colombia etter at Maduro for et år siden gjennomførte et valg på en omstridt ny grunnlovsforsamling 30. juli. Forsamlingen fikk makt til å endre lover og kunne i praksis sette til side den lovgivende nasjonalforsamlingen, som Borges og opposisjonen hadde kontrollert siden valget i 2015. Opposisjonen boikottet valget, men Maduro erklærte seier.

Slår hardt

Lederen for den nye grunnlovsforsamlingen, Diosdado Cabello, sier tirsdag kveld at han vil frata den lovgivende forsamlingen immuniteten deres og stille dem til ansvar for det angivelige forsøket på å drepe presidenten.

– Når rettferdigheten kommer, slår den hardt, sier Cabello.

Det skal ha vært to droner armert med eksplosiver som detonerte nær president Maduro mens han holdt en tale under en militærparade utendørs lørdag. Bilder på direktesendt TV viste hvordan Maduro og hans kone så opp i lufta da den ene eksplosjonen skjedde, med påfølgende reaksjoner.

Seks personer skal være pågrepet i saken så langt, anklaget for forræderi, drapsforsøk og terrorisme.

Maduro har bedt USA og Colombia utlevere alle mistenkte i saken.

Omstridt valg

Det siste året har Borges måttet forlate Venezuela etter den politiske krisen. Han ledet lenge den venezuelanske opposisjonen i forhandlingene med Venezuelas regjering om å få i stand en dialog om presidentvalget 2018, men i desember 2017 gikk alt i stå og opposisjonspartiene boikottet de innledende lokalvalgene. De ble deretter utestengt fra å delta i presidentvalget i mai.

Da Maduro ble gjenvalgt i mai i år, ble gjennomføringen av presidentvalget sterkt kritisert av en rekke vestlige land. Maduro hevdet på sin side at USA hadde planlagt et statskupp mot ham da.