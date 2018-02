I BANE: En rød Tesla Roadster med sjåfør cruiser i bane der ute i rommet et sted, og kommer etter alt å dømme til å gjøre det i tusener av år. Men samtidig har har kapitalismen for alvor rykket inn på en arena som hittil har vært forbeholdt hovedsakelig amerikanske, russiske, kinesiske og indiske statlige romprogrammer. FOTO: FOTO: REUTERS

Kapitalismen har inntatt verdensrommet

Elon Musks banebrytende nye raketteknologi er et av de første skrittene inn i en ny æra for romforskning, hvor jakten på profitt spiller en sentral rolle. Det gir behov for nye og mer presise lover og regler for romfart, sier eksperter.