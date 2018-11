Stats- og regjeringssjefene i EU har søndag formiddag gitt sin velsignelse til skilsmisseavtalen som er forhandlet frem med Storbritannia.

Det melder EUs president Donald Tusk på Twitter.

Avtalen går nå videre til godkjenning i Parlamentet i London, der det fortsatt er høyst usikkert om den vil få flertall.

Den må også godkjennes av EU-parlamentet og EUs ministerråd før den kan tre i kraft.

– En tragedie

EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker ser ingen grunn til å feire brexitavtalen med Storbritannia.

– Dette er ikke noe øyeblikk for jubel eller feiring. Dette er trist. Det er en tragedie, sa Juncker da han ankom til EUs ekstraordinære toppmøte i Brussel søndag.

Formålet med toppmøtet var å godkjenne skilsmisseavtalen som er forhandlet fram mellom EU og Storbritannia.

Klar advarsel

– Jeg er lei meg. Det er ingen grunn til å juble over at et stort medlemsland som Storbritannia forlater EU. Det er et øyeblikk for dyp sorg. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at denne skilsmissen blir så problemfri som mulig, men ingen skilsmisser er helt problemfrie, sa Juncker.

EU-ringreven kom samtidig med en klar advarsel til de folkevalgte i Parlamentet i London, som nå skal ta stilling til avtalen.

– Jeg ville ha stemt for denne avtalen fordi det er den best mulige avtalen for Storbritannia, sa Juncker.

– EU kommer ikke til å endre sine grunnleggende standpunkter i denne saken, sa han.